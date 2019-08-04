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В Чикаго произошла стрельба
05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс), сообщает 4 августа телекомпания CBS.
По ее сведениям, инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города. Очевидцы рассказывают, что выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины. Пострадали семь человек, состояние одного из них оценивается как критическое.
К настоящему моменту преступник находится в розыске. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс), сообщает 4 августа телекомпания CBS. По ее сведениям,...
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