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Лукашенко провел с руководством Совета Министров совещание по экономическим вопросам

05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел с руководством Совета Министров совещание, на котором обсуждались накопившиеся вопросы по дальнейшему экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел с руководством Совета Министров совещание, на котором обсуждались накопившиеся вопросы по дальнейшему...
 
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