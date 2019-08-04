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Лукашенко провел с руководством Совета Министров совещание по экономическим вопросам
05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел с руководством Совета Министров совещание, на котором обсуждались накопившиеся вопросы по дальнейшему экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел с руководством Совета Министров совещание, на котором обсуждались накопившиеся вопросы по дальнейшему...
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