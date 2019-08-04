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Аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней — Хотько

05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Белорусские аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

«Аграрии не планируют растягивать уборку, — подчеркнул министр. — Мы уже перешли 4-миллионный экватор, убрано 60% площадей. Задача, которая стоит перед аграриями, — собрать урожай, который есть на полях. Мы рассчитываем, что за 10-12 дней хлеб будет убран».

Как сообщалось, в этом году планируется положить в закрома 9,5 млн зерна с учетом колосовых, рапса, проса, гречихи, кукурузы на зерно.

Говоря о том, удастся ли аграриям со временем преодолеть зависимость от погодных условий в сборе урожая, министр отметил, что для этого нужно прежде всего работать с землей. «Мы должны максимально вносить органику, повышать в почве содержание гумуса, — сказал он. — Это будет такая защитная реакция земли».

Кроме того, необходимо правильно составлять севооборот. В преддверии осенней посевной Минсельхозпрод активно работает с учеными над корректировкой посевных площадей. Акцент будет сделан на увеличение озимого клина. По словам министра, именно озимые культуры показывают лучший результат. При этом не стоит забывать и про селекционный материал, средства защиты, добавил Анатолий Хотько.

 
 
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Белорусские аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире...
 
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