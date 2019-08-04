«В Минске это сложнее, чем в Питере». Китаец открыл на Октябрьской ресторан за 250 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Недавно на Октябрьской, 19 открылся большой китайский ресторан «Тан Чао». Открыл его китаец Ху Лицзян, у которого уже есть пять заведений в Санкт-Петербурге и несколько других бизнесов. Интересно, что открывать заведение общепита в Минске он совсем не собирался: приехал, чтобы запустить турагентство, но пообедал в одном из кафе китайской кухни и остался недоволен. TUT.BY пообщался с владельцем «Тан Чао» о белорусских строителях, высоких ценах и любви китайцев к караоке.





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«Устрица за 58 рублей? У нас есть блюда дешевле, за 8 и 10 рублей»

Ху Лицзян переехал в Россию, когда ему был 21 год. Приехал учить русский язык во Владивосток.

— Учился во Владивостоке год, а после у моих родителей случились проблемы, не было денег на мое образование. Я переехал в Петербург и стал работать. Сначала занимался закупками в ресторане, позже занимал руководящую должность. Много лет работал в строительной фирме. После кризиса 2008 года решил сам попробовать запустить свой строительный бизнес.



Ху Лицзян

Так мужчина проработал три-четыре года, говорит, что зарабатывал хорошо. Учебу, кстати, так и не продолжил. В 2013 году решил открыть свой ресторан в культурной столице России.

— Как-то мы с партнером поехали в Пекин и зашли там в ресторан. Это был необычный ресторан, на каждом столе была плита, повара готовили на ней прямо при вас. Мы покушали, мне все очень понравилось. С партнером подумали: давай в Питере откроем такой? Договорились сразу — вкладываемся пополам. Мы же ничего не теряем.

Правда, ресторан с плитами прямо на столе, где едят гости, в Санкт-Петербурге у Ху Лицзяна только один. Остальные — «стандартные» заведения. Об открытии такого в Минске он даже не думал.

— Думаю, пока в этом нет смысла — он дорого стоит. Средний счет в нашем питерском заведении — около 100 белорусских рублей с человека. Здесь такой ресторан умрет. Поэтому решил открывать стандартный — как с дорогими блюдами, так с позициями дешевле.



Одна их вип-комнат

Некоторые уже обратили внимание на то, что в меню есть устрица за 58 рублей. Владелец парирует: есть в меню мясные блюда за 14−15 рублей. А в меню бистро некоторые позиции стоят по 8, 10 рублей.

— Бистро (от слова быстро) — это отдельное меню со стандартными продуктами, блюда там дешевле. Порции там меньше, но на одного человека достаточно, — уверяет Лицзян.

Некоторые позиции из основного меню: камбала жареная со специями (800г.) — 30 рублей; утка по-пекински (за штуку) — 120 рублей; клешни императорского краба обжаренные со специями (360 г.) — 150 рублей; салат с грибами (260 г) — 12 рублей; баклажан в кунжутном соусе (260г.) — 13 рублей; холодный салат из спаржи (260г.) — 9 рублей; многослойные свиные уши (300г.) — 13 рублей; острая сычуаньская закуска из говяжьих потрохов (260г.) — 13 рублей; кисло-острый суп (150г.) — 10 рублей соевый творог тофу по-домашнему (360г.) — 10 рублей; свинина гобаожоу в кляре под кисло-сладким соусом (360г.) — 15 рублей; говядина с соевыми бобами (380г.) — 17 рублей ломтики курицы с ананасом (320г.) — 14 рублей; хворост в сахарной карамели (220г.) — 13 рублей.

«Белорусскими строителями я вообще недоволен. Все намного хуже, чем в России»

В Питере у Ху Лицзяна, как мы писали выше, пять ресторанов. В Минске он открыл свое шестое заведение. Любопытно, что изначально, по словам бизнесмена, он вообще не планировал открывать в Минске заведений: приехал в Беларусь, чтобы запустить свою турфирму.

— Приехал, но жить и кушать где-то надо было. Я же китаец, — смеется Лицзян. — И иногда хочется китайской кухни. Зашли в китайский ресторан, но, честно говоря, мне он не очень понравился. Думаю, для всех — китайцев и местных — он хорош. Но для меня, как для владельца ресторанов, не очень. Посмотрел на цены: они сумасшедшие! Картошка — 15 рублей. Это невозможно. Мы же не дураки, знаем, сколько стоит эта картошка. Зачем так продавать?





Так в Минске и появился «Тан Чао». Пока его посещает больше местных, их примерно 60 процентов. В Питере же приходят в основном туристы (и не только из Китая).

— Без туристов мы не выживем. Приезжают европейцы, американцы. Но китайский туристов больше всех. Русских приходит мало, потому что им не нравятся шумные места — это я говорю про опыт работы в России. В Беларуси местных пока приходит больше, но я не против — пусть заходят и попробуют китайскую кухню. Есть острые блюда, есть совсем не острые. Вкусно, не вкусно — они сами решат.

Кстати, туристический бизнес китаец в Минске пока не запустил — отложил это до следующего года, пока же все силы уходят на ресторан. Примечательно, что стройка ресторана началась в середине апреля и затянулась на срок больше, чем планировал учредитель.

— Строителями я вообще недоволен. Все намного хуже, чем в России. Рассказываю: есть у нас вытяжка. Во-первых, сделали ее некачественно. Во-вторых, обещают одни даты, но ничего не делают. У меня работало два человека, с понедельника по пятницу. Утром зашли, что-то покрутили и ушли. Либо курят, либо пьют кофе. Через два часа пришли еще раз, два куска вытяжки повесили — и все, пора домой, пять часов. А я и думал, у меня же 450 квадратных метров, как они все успеют сделать? Каждый день звоню, звоню: или трубку не берут, или мотают головой, что все сделают, мол, не переживай. А я переживаю, потому что вовремя ничего не сделали.





В чем причина такого подхода, китаец судить не берется. Говорит, не хочет обижать местных. Мужчина предполагает, что, возможно, он просто попал в плохую фирму. Но с электриками случилась такая же история.

«20 долларов за квадратный метр дорогая аренда для Минска»

В ресторан на улице Октябрьской Ху Лицзян вложил около 250 тысяч долларов. Это немаленькие деньги, говорит он, но в Санкт-Петербурге открыть ресторан стоит намного дороже.

— Но цена аренды там почти такая же, как здесь — 20 долларов за квадратный метр. И я сейчас говорю не про торговый центр «Галерея» в Питере (это самый центр и там аренда стоит около 40 долларов за «квадрат»). Для Минска, мне кажется, и 20 долларов — это дорого.





В новом заведении есть не только общие залы, но и четыре вип-комнаты с караоке. Китайцы, признается Лицзян, очень любят петь. Но многие стесняются, поэтому в общем зале петь не очень хотят. А вот в вип-комнате, где все свои, раскрепощаются.

— В моих ресторанах в Питере караоке нет. В городе очень много китайских ресторанов и кафе — более 200 штук. Есть отдельные заведения-караоке на 20−30 комнат, поэтому сам открывать караоке не вижу смысла.

О самоокупаемости владелец не загадывает. Говорит, что если китайский ресторан будет востребован, откроет еще несколько. Ведь количество туристов каждый год только растет — это заметно по Питеру. Как в Минске, Ху Лицзян пока не знает.





— Здесь мало туристов. Те китайцы, что приезжают, в основном по бизнесу или на учебу. Думаю, проблема в том, что я это знаю, что Россия и Беларусь — это разные вещи, а большинство китайцев не знает. Некоторые думают, что это часть России. Когда я сказал повару в своем ресторане, что открою ресторан в Беларуси, он у меня спросил: «В какой это области, в какой стороне России?». Но я ему объяснил, что Беларусь — это не Россия.

Китайский ресторан «Тан Чао». Адрес: ул. Октябрьская, 19. Время работы: с 12.00 до 00.00 ежедневно.

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