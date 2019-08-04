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Лидия Ермошина назвала дату президентских выборов

05.08.2019 08:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лидия Ермошина назвала дату президентских выборов
БЕЛТА

В интервью ОНТ председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сказала, что оптимальное время для проведения выборов президента – это ранняя весна. 

«Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы сформируем парламент. Поэтому через три месяца - это значит, надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти?»

По словам Лидии Ермошиной, президентская кампания, скорее всего, пройдет в срок, определенный Конституцией. Последнее возможное воскресенье - 30 августа 2020 года. 

«Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов Президента Республики Беларусь». 

Лидия Ермошина назвала дату президентских выборов
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Выборы главы государства в Беларуси могут состояться 30 августа 2020 года.
 
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