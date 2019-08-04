Лидия Ермошина назвала дату президентских выборов

Источник материала: Аргументы и факты

В интервью ОНТ председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сказала, что оптимальное время для проведения выборов президента – это ранняя весна.

«Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы сформируем парламент. Поэтому через три месяца - это значит, надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти?»

По словам Лидии Ермошиной, президентская кампания, скорее всего, пройдет в срок, определенный Конституцией. Последнее возможное воскресенье - 30 августа 2020 года.