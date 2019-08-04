ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя зарплата бюджетников выросла почти до 850 рублей. Сколько получают учителя и медики

05.08.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата бюджетников в июне выросла на 20,4 рубля — до почти 849 рублей. Это следует из данных Белстата. Однако после уплаты налогов эта сумма уменьшится примерно до 730 рублей. Пока средняя зарплата работников бюджетных организаций отстает от прогнозных показателей по росту на этот год.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Средняя зарплата бюджетников в январе–июне составила 800,9 рубля. Реальная зарплата в бюджетных организациях, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в июне выросла на 2,6% по сравнению с маем этого года.

Власти планируют, что в январе–декабре этого года зарплаты бюджетников в среднем составят 810 рублей.

Напомним, средняя зарплата врачей в июне, по данным Белстата, составила 1 439,3 рубля, среднего медперсонала — 896 рублей (суммы до уплаты налогов). При этом врачи и медсестры уже не один месяц попадают в список самых востребованных специалистов.

В образовании средний заработок в июне составил 760 рублей, в том числе учителей — 906,3 рубля (до уплаты налогов). 

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций. Планировался выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране, но по итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

В Беларуси с 2020 года для бюджетников введут новую схему оплаты труда. Тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой в 180 рублей, а надбавки и доплаты будут устанавливать централизованно.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя зарплата бюджетников в июне выросла на 20,4 рубля - до почти 849 рублей. Однако после уплаты налогов эта сумма уменьшится примерно до 730 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
На пожаре в Мальковичах погиб человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика