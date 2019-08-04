Средняя зарплата бюджетников выросла почти до 850 рублей. Сколько получают учителя и медики

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата бюджетников в июне выросла на 20,4 рубля — до почти 849 рублей. Это следует из данных Белстата. Однако после уплаты налогов эта сумма уменьшится примерно до 730 рублей. Пока средняя зарплата работников бюджетных организаций отстает от прогнозных показателей по росту на этот год.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Средняя зарплата бюджетников в январе–июне составила 800,9 рубля. Реальная зарплата в бюджетных организациях, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в июне выросла на 2,6% по сравнению с маем этого года.

Власти планируют , что в январе–декабре этого года зарплаты бюджетников в среднем составят 810 рублей.

Напомним, средняя зарплата врачей в июне, по данным Белстата, составила 1 439,3 рубля, среднего медперсонала — 896 рублей (суммы до уплаты налогов). При этом врачи и медсестры уже не один месяц попадают в список самых востребованных специалистов.

В образовании средний заработок в июне составил 760 рублей, в том числе учителей — 906,3 рубля (до уплаты налогов).

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций. Планировался выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране, но по итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

В Беларуси с 2020 года для бюджетников введут новую схему оплаты труда. Тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой в 180 рублей, а надбавки и доплаты будут устанавливать централизованно.