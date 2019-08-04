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Средняя зарплата бюджетников выросла почти до 850 рублей. Сколько получают учителя и медики
Источник материала: Tut.by
Средняя зарплата бюджетников в июне выросла на 20,4 рубля — до почти 849 рублей. Это следует из данных Белстата. Однако после уплаты налогов эта сумма уменьшится примерно до 730 рублей. Пока средняя зарплата работников бюджетных организаций отстает от прогнозных показателей по росту на этот год.
Средняя зарплата бюджетников в январе–июне составила 800,9 рубля. Реальная зарплата в бюджетных организациях, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в июне выросла на 2,6% по сравнению с маем этого года.
Власти
Напомним, средняя зарплата врачей в июне, по данным Белстата,
В образовании средний заработок в июне составил 760 рублей, в том числе учителей — 906,3 рубля (до уплаты налогов).
Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти,
В Беларуси с 2020 года для бюджетников
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Средняя зарплата бюджетников в июне выросла на 20,4 рубля - до почти 849 рублей. Однако после уплаты налогов эта сумма уменьшится примерно до 730 рублей.
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