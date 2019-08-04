«Знаю, что могу затащить в постель красотку. Но нужно ли?» Мужской взгляд на измены

Источник материала: Tut.by

Настало время увлекательных историй: наш колумнист Александр Зантович утверждает, что может без проблем затащить в постель любую красотку. Может, но не хочет. А что это с ним, он сам расскажет:

Человеку семейному сложно остаться надолго одному. Я все удивлялся, почему девушки у нас на работе могут засидеться — на пять, десять минут, а парни, как солдатики — встали и ушли. А потом понял. Девушки не торопятся, потому что у них нет жен, которые бы придумывали им дела.

У меня плотно расписано все время, которое не работа. Какие-то задания, что-то купить, куда-то отвезти, кого-то забрать из школы… Выходные спокойнее, врать не буду, но тем они и хороши, что я могу наконец-то побыть рядом со своей семьей. Счастье-то какое…

В общем, я к тому, что давно перестал себя ощущать отдельно. И вдруг — на тебе! Супруга уезжает на неделю, сын отправляется на каникулы к тете. И я один. И дома никого. И весь мир у моих ног…



Фото: kinopoisk.ru

Я прислушивался к непривычному этому чувству: полной свободы. Занимаешься чем хочешь, ходишь куда вздумается, ешь, что найдешь в холодильнике. Никто тебе не звонит, никто тебя не ждет, никому от тебя ничего не надо.

Угадайте, как прошла эта неделя.

Барабанная дробь!

Да, бинго! Я сидел дома, ел яичницу и смотрел киношку.

Ну, ладно, не только это. Еще я прибрался, белье постирал, к родителям съездил…

И все это время меня не покидало ощущение, что я что-то делаю не так.

Почему меня не начали узнавать на Зыбицкой? Почему соседи ни разу не вызвали милицию в три часа ночи? Где мое лицо в криминальной хронике? Где частный самолет в Лас-Вегас? Куда делись проститутки, горы кокаина? Как же баня? Ну хоть водка и друзья, в конце концов?

Наполненный этим чувством упущенных шансов я пил кофе с товарищем, у которого жена тоже была в отъезде. И да, он, как и я, отрывался в компании телевизора. Неожиданно мы сошлись на том, что на самом деле не хочется. Дома спокойно, тихо, диван, холодильник рядом… Наутро ни тебе головной боли, ни сожалений, ни вопросов, как я здесь оказался, что за баба спит рядом и где галстук.

Да, было время, когда все было иначе. В юности ты легок на подъем и полон идей. Денег на них нет, но идей полно. Большого повода для праздника не нужно. Уехали родители на дачу — чем не карнавал? Друзья, алкоголь, какие-то девушки…

Поехали на дискотеку? А поехали! Только сначала купим водки и выпьем за углом, чтобы успеть пройти фейсконтроль, пока не развезло. И знакомимся с девушками…

К однокурсникам в общагу? Да конечно! Ты даже не спрашивал, что там будет. Может, дискотека, может, день рождения, может, в настольный теннис будем играть. Какая разница? Были бы девушки…

Сейчас на приключения тянет все меньше. В том числе на приключения амурного свойства.

Со стороны это, наверное, не слишком заметно. Когда я еду в командировку или, наоборот, супруга куда-то уезжает, а я остаюсь, теща с искренней заботой начинает говорить жене, что я непременно пойду налево. Эту полную заботы о нашем семейном благополучии уверенность не перешибить даже годами примерного поведения.

Ибо таковы стереотипы. Но давайте разбираться. Действительно ли полигамность — наша генетическая черта?

Народная молва мужчин считает ловеласами. Так это на самом деле или нет, неважно. Мифология гласит, что все мужики — козлы. И мы стараемся соответствовать.

В мужской компании очень принято обсуждать привлекательных девушек с тонкими лодыжками. Обычно формулировка, правда, не столь поэтична и звучит так: «Прикольная малая». Или что-то более фривольное.



Фото: unsplash.com

С глазу на глаз непременно будут озвучены все последние достижения на левой стороне любовного фронта. Друг расскажет, как провел выходные, как сходил в баню, в клуб, съездил на усадьбу, проехал в маршрутке и что из этого вышло.

Один коллега рассказал мне о своей любовнице через пятнадцать минут нашего общения в командировке. Хотя я и не спрашивал.

Но понять его можно. Это же классно! Это же мужественно!

Такие рассказы — они как звездочки на фюзеляже истребителя. Как достижения в рабочем резюме. Как медали на груди победителя выставок «Лучший кобель», если угодно.

Мочь, хотеть и реализовывать этот сексуальный потенциал при любой возможности — вопрос мужской чести! Вопрос мужественности.

Хотя в рассказах о громких и неоднократных победах очень много бравады. На деле все было, скорее всего, не так феерично, а может, и вообще не было ничего. А друзьям признаться стыдно…



Фото: kinopoisk.ru

И я вот сравниваю эти две стороны — внешний имидж и внутреннюю потребность в малознакомых длинных ногах — и сдается мне, что на самом деле мужчине много женщин не нужно.

Да, есть такие активные товарищи, которые бросаются на все, что отдаленно напоминает противоположный пол. Но это аномалия какая-то. Не то человек отрабатывает какие-то старые травмы и обиды вроде строгой матери или студентки, что рассмеялась когда-то прямо ему в мужественность. То ли жаждет одобрения и признания в мужской стае. Говорят, в языческие времена рукоблудие не считалось чем-то постыдным. Даже публичное. Наоборот, соплеменники радовались за юное дарование. Он уже взрослый, можно дать ему топор!

Если на мужике, что называется, клейма негде ставить, поблудил человек, поразлагался морально, то он — молодец. Это не шлюх, а крутой самец. Одинокий, но очень любвеобильный волк. Животное, как известно, неприручаемое, которое все время смотрит в лес.

Хотя, поразмыслив, интересное кино получается. Партнерш было много, но ни с одной он не остался надолго. То ли не умеет отношения выстраивать, то ли не настолько хорош в постели, чтобы очередной пассии захотелось его захомутать…

Как бы то ни было, внешне — мы все мачо. А вот внутри…



Фото: unsplash.com

Как-то стало уже понятно, что просто секс сам по себе мало интересен. Хочется с человеком поговорить. То есть не перетрах, а отношения. А это гораздо многограннее и сложнее. В том числе с точки зрения возможных последствий. Которые всегда есть. Даже когда кажется, что их нет, потому что ты пьяный.

Но дело не в страхе.

Дело в зрелости. По-настоящему сильному человеку не нужно каждый раз доказывать свою силу. По-настоящему умному — спорить и доказывать свою правоту. Уверенному в своей привлекательности и мужественности — тащить в постель каждую красотку.

Да, могу. Знаю, что могу. Есть еще этот навык, хоть и потускневший от долгого брака. Голос пониже, шуточку отпустить, невзначай показать свою щедрость, эрудицию, ум… Матерый мужик хорош, чего греха таить. Все это можно. Но нужно ли?

Так полигамны ли все мужчины без исключения?

Чисто теоретически, конечно, — да. Девушек кругом много. К тому же в нашей стране они высокие, красивые и даже умные. А на периферии, куда не дошли еще последние западные веяния, еще и готовят вкусно. И в своих фантазиях мы, конечно, позволяем себе вольности.

Но на деле — не особенно.

Не бесконечных побед хочется, а близости духовной, глубокого общения, разговоров интересных, шуток умных. А это совсем о другом.

Такое вот зрелое мнение.

Пойду-ка я обую тапочки, налью себе теплого молока и посижу на кресле-качалке под пледом. А то что-то радикулит на погоду ноет. Кхе-кхе…

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