Аист спровоцировал ДТП и остался ждать ГАИ

Источник материала: Аргументы и факты

По зелёному газону вдоль проезжей части прогуливался аист. В какой-то момент он решил закончить прогулку и взлетел.

В этот момент рядом проезжала «Приора». Траектории птицы и машины пересеклись, произошло столкновение.

Незначительные механические повреждения получил автомобиль (разбита фара), аист не пострадал. Более того, птица осталась на месте происшествия ждать ГАИ, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.