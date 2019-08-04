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Аист спровоцировал ДТП и остался ждать ГАИ

05.08.2019 08:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Аист спровоцировал ДТП и остался ждать ГАИ
МВД Республики Беларусь

По зелёному газону вдоль проезжей части прогуливался аист. В какой-то момент он решил закончить прогулку и взлетел.   

В этот момент рядом проезжала «Приора». Траектории птицы и машины пересеклись, произошло столкновение. 

Незначительные механические повреждения получил автомобиль (разбита фара),  аист не пострадал. Более того, птица осталась на месте происшествия ждать ГАИ, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Аист наблюдал за тем, как инспектор оформляет ДТП. По окончании формальностей птица улетела. 

Аист спровоцировал ДТП и остался ждать ГАИ
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