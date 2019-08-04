Ермошина поддерживает переход к выборам по партийным спискам

ОНТ . «Я вообще-то за. Я считаю, что коль весь мир идет по пути предоставления преференций особых именно политическим партиям. Мы не можем быть здесь самыми умными и быть здесь истиной в последней инстанции», — заявила она в интервью телеканалу





Лидия Ермошина не сказала, выступает она за полный или частичный переход к пропорциональной избирательной системе. Она отметила, что голосование по партийным спискам могло бы оживить политические партии.





«Они никогда не будут готовы, если они не станут парламентскими. Либо у них не появится какая-то перспектива ими стать. В партии не вступают, их ряды тают. А если там очень маленькое членство, там нет просто отбора такого интеллектуального, отбора лучших, тех, кто войдет в парламент. Партии никогда не будут готовы, пока у них не появится вероятная возможность получить какое-то количество мест в парламенте. Только переходя в элиту из обыкновенных сект — ведь пока это небольшие группы людей — только так они смогут нарастить количество членов и действительно получить интересных, достойных политиков. Тем более, что парламент воспитывает. Поэтому я считаю, что мы перейдем когда-нибудь. Я, правда, не знаю когда», — сказала председатель ЦИК.









Вместе с тем, она точно уверена, что инициатива по изменению избирательной системы должна исходить «сверху».





«Это политическая воля, прежде всего, законодателей. Избиратель не приветствует подобную систему. Избиратель предпочитает иметь дело с конкретным человеком, депутатом, к которому можно придти со своими бедами или проблемами, а не с какой-то обезличенной политической массой, которая называется партией. Поэтому либо государство в лице законодателя идет на этот риск сознательно, изучая международный опыт и ставя перед собой перспективу развития политических партий, либо оставляя все так, как есть, как хочет избиратель», — добавила Лидия Ермошина.