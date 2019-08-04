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Эрдоган объявил о новом наступлении на курдов в Сирии

05.08.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции анонсировал новую военную операцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.

"Мы уже вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб. Сейчас мы идем восточнее Евфрата", - заявил он в воскресенье, 4 августа. По словам главы Турции, он уже поделился планами военной операции с США и Россией, пишет dw.com.

Ранее стало известно, что переговоры между США и Турцией о создании зоны безопасности к востоку от Евфрата зашли в тупик из-за требований Эрдогана к американцам прекратить поддержку курдских отрядов. США, в частности, поддерживают курдскую группировку YPG, которую в Турции считают союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).


Нынешнее наступление будет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы. В 2016 году Эрдоган начал операцию "Щит Евфрата", в 2018 году - "Оливковую ветвь", целью которой был захват Африна. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии.
 
 
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Президент Турции анонсировал новую военную операцию.
 
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