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Совладелец крупнейшей белорусской сети магазинов duty-free покупает украинский журнал «Фокус»

05.08.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнесмен Артур Гранц, который является совладельцем крупнейшей на территории Беларуси сети магазинов беспошлинной торговли BDF, покупает одно из самых популярных бизнес-изданий на украинском рынке – журнал «Фокус».


Артур Гранц (крайний слева), dsnews.ua

Об этом со ссылкой на свои источники написал интернет-ресурс Mind, уточняя, что сделка еще не закрыта.

Еженедельный журнал «Фокус» издается с 2006 года. Также в его структуре функционирует ежедневный новостной ресурс focus.ua. Издание известно своей аналитикой  и такими эксклюзивными проектами как «Топ-200 самых богатых людей Украины», «Топ-100 влиятельных женщин Украины» и др.

До 2013 года «Фокусом» владел известный медиа-магнат, фигурант топ-100 самых богатых бизнесменов Украины -2019 и  основатель холдинга UMH Group Борис Ложкин.  Прежде чем продать в 2013 году свои медиа-активы  одному из главных бизнесменов януковичского периода Сергею Курченко,  Борис Ложкин  уступил «Фокус»  компании Vertex United Бориса Кауфмана. Тот в свою очередь в 2016 году перепродал издание  его нынешнему владельцу и продавцу Анатолию Евтухову – хозяину нескольких украинских радиостанций («Шансон», DJFM, «Бизнес ФМ», «Любимое»).

Как сообщает Mind,  перезапуском «Фокуса» займется экс-редактор «Forbes-Украина» Владимир Федорин. В 2013 году он покинул «Forbes-Украина» из-за  несогласия с переходом журнала под контроль Сергея Курченко.  Владимир Федорин уже встретился с редакцией «Фокуса» и сообщил, что займется разработкой новой стратегии издания.


Новый возможный владелец «Фокуса» Артур Гранц имеет белорусский паспорт, но с 2006  года проживает в Украине. Его хорошим  другом местные СМИ называют влиятельного народного депутата  Верховной Рады Андрея Иванчука.

Артур Гранц получил образование в Беларуси (в БГУ) и здесь же в начале 1990-х годов сделал первые шаги в бизнесе  и свой первый капитал.

Первоначально главным направлением его деятельности была поставка различных товаров на российский рынок. Особенно бизнесмен преуспел в продаже сахара, где в середине 1990-х годов занимал одно из лидирующих мест.  После ужесточения Россией условий поставок сахара на свой рынок  Артур Гранц переключился на логистику и инвестировал сначала в Литве, а потом в Украине.  

Его головная компания BF Capital зарегистрирована на Кипре. Она является совладельцем недвижимости и сети магазинов duty-free в Украине (в аэропортах «Борисполь» и  «Жуляны» и в Ужгородской области), а также в Грузии и Армении.  Бизнес в этой сфере Артур Гранц ведет  совместно  с одним из европейских лидеров  в беспошлинной торговле немецкой компанией Gebr. Heinemann. В 2016 году бизнесмен вернулся на белорусский рынок и стал владельцем крупнейшей в Беларуси сети магазинов duty-free – «Беламаркет дюти фри». Вместе с Gebr. Heinemann бизнесмен выкупил 27 магазинов беспошлинной торговли у Александра Потемкина.

У бизнесмена есть интересы в других отраслях. Он инвестировал в завод по производству сокового концентрата в грузинском Кобулети. В середине 2010-х годов Артур Гранц  пытался заняться переработкой масличных культур и объявил о намерении приобрести  долю в украинском холдинге «Креатив». Но  активы холдинга были проданы за долги, а сам он ликвидирован.  В Беларуси с середины 2010-х годов Артура Гранца связывают с крупнейшей в Беларуси сетью магазинов ювелирных изделий Ziko. В начале прошлого года его компания BF Capital стала спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси. Сотрудничество было рассчитано на год. В 2019 году партнерство было продлено еще на один срок. 
 
 
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