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БАТЭ подписал контракт с черногорским защитником Копитовичем

05.08.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Срок действия соглашения – 3,5 года.



Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с БАТЭ.

Срок действия соглашения – 3,5 года, передает «Трибуна».

Ранее сообщалось о том, что БАТЭ заплатит «Чукаричкам» 300 тысяч евро за 24-летнего игрока.
 
 
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