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БАТЭ подписал контракт с черногорским защитником Копитовичем
Источник материала: Партизан
Срок действия соглашения – 3,5 года.
Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с БАТЭ.
Срок действия соглашения – 3,5 года, передает
Ранее сообщалось о том, что БАТЭ заплатит «Чукаричкам» 300 тысяч евро за 24-летнего игрока.
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Срок действия соглашения – 3,5 года.
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