ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Барселона» нашла способ вернуть Неймара

05.08.2019 08:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Барселона» может арендовать бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. О готовящейся сделке сообщает Sport.es.



Испанский клуб ведет переговоры с французами. Речь идет об аренде бразильца сроком на один год с возможностью дальнейшего выкупа трансфера. Отмечается, что соглашение может быть заключено уже на следующей неделе.

2 августа сообщалось, что в борьбу за 27-летнего Неймара вступил мадридский «Реал». «Королевский клуб» готов обменять бразильца на нескольких игроков. В частности, мадридцы могут расстаться с хорватским хавбеком Лукой Модричем.

По сообщениям СМИ, Неймар готов вернуться в «Барселону». Уход бразильца осложняется высокими финансовыми требованиями со стороны ПСЖ.

Неймар присоединился к французскому клубу в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету Неймара 23 забитых мяча в 28 матчах за ПСЖ.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» может арендовать бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. О готовящейся сделке сообщает Sport.es.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней — Хотько
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика