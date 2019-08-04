В Щучинском районе можно купить бывшую школу, заплатив за неё как за пару кроссовок на рынке

Начнём обзор с самых «дорогих» зданий: а оно в этом списке стоит 13 базовых величин или 331,5 рубля. Именно такой начальный ценник сейчас на здание бывшей школы в деревне Дудки. Само помещение небольшое — всего 143 «квадрата», но построено оно было более полувека тому назад из бревен. Сюда же входит и одноэтажная столовая и сарай.





За 11 базовых (280,5 рубля) можно стать хозяином двухэтажной кирпичной бывшей школы на 1,1 тысячи кв.метров в деревне Ошмянцы. Вместе со зданием 1971 года вы получите в аренду участок сроком на 30 лет площадью в 160 соток.





Бывшие школы в деревнях Кемяни и Красули готовы уйти с молотка за 127,5 рублей. Здания кирпичные, двухэтажные. В Кемянах помещение на 1,7 тысячи «квадратов» построено в 1970 году, а Красулях на 1,2 тысячи кв.метров — в 1975 году.









Ещё две двухэтажные кирпичные школы можно забрать за 3 базовые, а это 76,5 рублей. Одно здание с тамбуром и подвалом 1974 года площадью 1200 кв.метров находится в Богушах, а в деревне Лагоды стоит здание бывшей школы с тремя пристройками и подвалом 1973 года почти на 2 тысячи «квадратов».





За 2 базовые можно забрать бывший учебный корпус в деревне Андрушевцы. Постройка кирпичная, одноэтажная, есть тамбур, пристройка и подвал. Площадь — 382 кв.метра.





Купить эти здания можно на аукционе, который пройдет 8 августа. Проводит торги Фонд «Гроднооблимущество».