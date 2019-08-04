ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучинском районе можно купить бывшую школу, заплатив за неё как за пару кроссовок на рынке

05.08.2019 08:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Щучинском районе есть семь пустующих зданий, где раньше размещались средние школы, которые можно приобрести на аукционе. Из-за отсутствия покупателей начальная цена на многие объекты существенно упала — некоторые помещения, в том числе и достаточно крупные, можно купить буквально за копейки, пишет «Вечерний Гродно».

Начнём обзор с самых «дорогих» зданий: а оно в этом списке стоит 13 базовых величин или 331,5 рубля. Именно такой начальный ценник сейчас на здание бывшей школы в деревне Дудки. Само помещение небольшое — всего 143 «квадрата», но построено оно было более полувека тому назад из бревен. Сюда же входит и одноэтажная столовая и сарай.

За 11 базовых (280,5 рубля) можно стать хозяином двухэтажной кирпичной бывшей школы на 1,1 тысячи кв.метров в деревне Ошмянцы. Вместе со зданием 1971 года вы получите в аренду участок сроком на 30 лет площадью в 160 соток.

Бывшие школы в деревнях Кемяни и Красули готовы уйти с молотка за 127,5 рублей. Здания кирпичные, двухэтажные. В Кемянах помещение на 1,7 тысячи «квадратов» построено в 1970 году, а Красулях на 1,2 тысячи кв.метров — в 1975 году.


Ещё две двухэтажные кирпичные школы можно забрать за 3 базовые, а это 76,5 рублей. Одно здание с тамбуром и подвалом 1974 года площадью 1200 кв.метров находится в Богушах, а в деревне Лагоды стоит здание бывшей школы с тремя пристройками и подвалом 1973 года почти на 2 тысячи «квадратов».

За 2 базовые можно забрать бывший учебный корпус в деревне Андрушевцы. Постройка кирпичная, одноэтажная, есть тамбур, пристройка и подвал. Площадь — 382 кв.метра.

Купить эти здания можно на аукционе, который пройдет 8 августа. Проводит торги Фонд «Гроднооблимущество».
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Щучинском районе есть семь пустующих зданий, где раньше размещались средние школы, которые можно приобрести на аукционе. Из-за отсутствия покупателей начальная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бастующие в Гонконге вызвали транспортный коллапс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика