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Бастующие в Гонконге вызвали транспортный коллапс

05.08.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в акции протеста, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих.

В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором будет оперировать лишь одна взлетно-посадочная полоса.

Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса - от ресторанов до авиации - нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса.


Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.

Очередная акция проходит после того, как в минувшие выходные в районе вновь прошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицейскими, которые завершились применением слезоточивого газа и арестами.
 
 
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Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке.
 
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