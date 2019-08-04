СМИ: поставки российского угля в Украину идут через Беларусь

«Коммерсантъ» со ссылкой на ЦДУ ТЭКа. Лидером по наращиванию поставок угля в Беларусь стал «Кузбассразрезуголь» — в 35 раз, до 290 тыс. тонн, пишет газетасо ссылкой на ЦДУ ТЭКа.





Журналисты российского издания связывают такой стремительный рост импорта с введением правительством РФ разрешительного порядка экспорта в Украину угля, бензина и дизельного топлива. Решение о введении санкций было принято в апреле 2019 года и заработало 1 июня.





Версия подтверждается данными Бестата — за 2019 год в Украину из Беларуси было отправлено 870 тыс. тонн каменного угля. Для сравнения, за весь 2018 год Украина импортировала из нашей страны 588,5 тыс. тонн угля, а в 2017-м — всего 622 тонн.





Украина импорт угля замещает также поставками из США и Канады. В июне по России в целом железнодорожная погрузка угля упала на 7%, до 27,6 млн тонн, что в ОАО РЖД связывали в том числе со снижением поставок в Украину. Не вывезенный уголь уходит на внутренний рынок, перераспределить его на другие экспортные направления пока не получается, отмечают авторы статьи.



