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Минсельхозпрод рассчитывает закончить уборку через 10-12 дней
Источник материала: Партизан
Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в
«Аграрии не планируют растягивать уборку. Мы уже перешли четырехмиллионный экватор при проценте уборки 60 %. Задачи, которые перед нами стоят – это собрать тот урожай, который есть на полях…10-12 дней. Мы рассчитываем, что за этот период хлеб будет убран», — сказал министр.
Он также сказал, что аграрии действительно рассчитывают достичь цифры урожая в 9,5 млн т с учетом рапса, проса, гречихи и кукурузы на зерно.
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