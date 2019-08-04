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Минсельхозпрод рассчитывает закончить уборку через 10-12 дней

05.08.2019 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в интервью телеканалу «СТВ» заявил, что уборочная кампания в Беларуси может закончиться в течение 10-12 дней. По его словам, уже убрано 60% площадей и намолочено 4 млн т зерна.

«Аграрии не планируют растягивать уборку. Мы уже перешли четырехмиллионный экватор при проценте уборки 60 %. Задачи, которые перед нами стоят – это собрать тот урожай, который есть на полях…10-12 дней. Мы рассчитываем, что за этот период хлеб будет убран», — сказал министр.

Он также сказал, что аграрии действительно рассчитывают достичь цифры урожая в 9,5 млн т с учетом рапса, проса, гречихи и кукурузы на зерно.
 
 
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в интервью телеканалу «СТВ» заявил, что уборочная кампания в Беларуси может закончиться в течение...
 
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