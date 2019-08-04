Минсельхозпрод рассчитывает закончить уборку через 10-12 дней

«Аграрии не планируют растягивать уборку. Мы уже перешли четырехмиллионный экватор при проценте уборки 60 %. Задачи, которые перед нами стоят – это собрать тот урожай, который есть на полях…10-12 дней. Мы рассчитываем, что за этот период хлеб будет убран», — сказал министр.





Он также сказал, что аграрии действительно рассчитывают достичь цифры урожая в 9,5 млн т с учетом рапса, проса, гречихи и кукурузы на зерно.