Аист устроил ДТП в Столине и остался ждать ГАИ

Он вызвал ГАИ, чтобы оформить ДТП. Примечательно, что птица не улетела, а дождалась приезда инспекторов. Когда они прибыли на место, аист продолжил наблюдать за оформлением протокола, а улетел, как только сотрудники ГАИ закончили формальности, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.



