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Аист устроил ДТП в Столине и остался ждать ГАИ

05.08.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курьезное ДТП произошло 4 августа. В Столине на улице Советская аист решил взлететь с обочины прямо перед автомобилем Lada Priora. Водитель не успел затормозить и задел птицу. У машины была разбита фара.

Он вызвал ГАИ, чтобы оформить ДТП. Примечательно, что птица не улетела, а дождалась приезда инспекторов. Когда они прибыли на место, аист продолжил наблюдать за оформлением протокола, а улетел, как только сотрудники ГАИ закончили формальности, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
 
 
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Курьезное ДТП произошло 4 августа. В Столине на улице Советская аист решил взлететь с обочины прямо перед автомобилем Lada Priora. Водитель не успел затормозить и задел...
 
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