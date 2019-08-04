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Аист устроил ДТП в Столине и остался ждать ГАИ
Источник материала: Партизан
Курьезное ДТП произошло 4 августа. В Столине на улице Советская аист решил взлететь с обочины прямо перед автомобилем Lada Priora. Водитель не успел затормозить и задел птицу. У машины была разбита фара.
Он вызвал ГАИ, чтобы оформить ДТП. Примечательно, что птица не улетела, а дождалась приезда инспекторов. Когда они прибыли на место, аист продолжил наблюдать за оформлением протокола, а улетел, как только сотрудники ГАИ закончили формальности, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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Курьезное ДТП произошло 4 августа. В Столине на улице Советская аист решил взлететь с обочины прямо перед автомобилем Lada Priora. Водитель не успел затормозить и задел...
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