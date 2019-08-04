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Самый свежий хлеб: с 6 августа столичные хлебозаводы начнут печь хлеб из муки нового урожая

05.08.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник, 6 августа, на столичные хлебозаводы поступит мука из зерна нового урожая. К слову, Минск и Минская область – самый хлебный регион страны. Здесь собирают четверть республиканского каравая, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Уже на следующей неделе минчане смогут отведать самый свежий хлеб года, который будет испечен столичными хлебокомбинатами из зерна урожая-2019. Путь приготовления минского хлеба, как и любого другого, выглядит следующим образом: сбор зерна, обязательная «отлежка» его в зернохранилищах, измельчение зерна в муку и собственно выпекание хлеба.

— Да, как невеста перед свадьбой, зерно должно отлежаться, подготовиться, иначе хлеб из такой муки будет с низкими хлебопекарными свойствами: с липковатым мякишем, недостаточно эластичным, небольшого объема и без румяной корочки. Идеальный период «отлежки» зерна — 2 недели, — отмечает Мария Гапеева, начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов».

Вводиться мука нового урожая в столичный хлеб будет постепенно: с 6 августа 30 % свежей муки смешают с мукой из зерна прошлого года, в середине августа – уже поровну, а с 20 августа – минский хлеб будет выпекаться на 100% из муки нового зерна.


— Качество хлеба этого года минчанам только предстоит распробовать, но пекари уже сегодня уверены в его отменном качестве, – продолжает Мария Дмитриевна. — Жаркий июнь порадовал не только минчан, гостей и участников II Европейских игр, но и агрономов. Пшеница выросла с хорошими показателями клейковинных белков. Так что столичный хлеб будет вкусным, румяным и пышным.

Интересно: несмотря на то, что Минская область в лидерах по сбору зерновых в республике, на столичные хлебокомбинаты зерно поступает со всей страны. Рожь нам дает Брестская и Могилевская области, пшеницу — Гродненская.  В этом году в хлеб добавят урожай ржи и пшеницы из Воложинского, Слуцкого и Молодечненского районов.

Напомним, в  нынешнем году в Беларуси планируют собрать: зерновых и зернобобовых 8,672 млн т, рапса — 766,3 тыс. т, льноволокна — 52,6 тыс. т, сахарной свеклы — около 5 млн т, кукурузы на зерно — 1,717 млн т, картофеля — 1,1 млн т, овощей — около 600 тыс. т.
 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 6 августа, на столичные хлебозаводы поступит мука из зерна нового урожая. К слову, Минск и Минская область – самый хлебный регион страны. Здесь собирают...
 
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