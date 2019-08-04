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Самый свежий хлеб: с 6 августа столичные хлебозаводы начнут печь хлеб из муки нового урожая
Источник материала: Партизан
Во вторник, 6 августа, на столичные хлебозаводы поступит мука из зерна нового урожая. К слову, Минск и Минская область – самый хлебный регион страны. Здесь собирают четверть республиканского каравая, сообщает корреспондент агентства
Уже на следующей неделе минчане смогут отведать самый свежий хлеб года, который будет испечен столичными хлебокомбинатами из зерна урожая-2019. Путь приготовления минского хлеба, как и любого другого, выглядит следующим образом: сбор зерна, обязательная «отлежка» его в зернохранилищах, измельчение зерна в муку и собственно выпекание хлеба.
— Да, как невеста перед свадьбой, зерно должно отлежаться, подготовиться, иначе хлеб из такой муки будет с низкими хлебопекарными свойствами: с липковатым мякишем, недостаточно эластичным, небольшого объема и без румяной корочки. Идеальный период «отлежки» зерна — 2 недели, — отмечает Мария Гапеева, начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов».
Вводиться мука нового урожая в столичный хлеб будет постепенно: с 6 августа 30 % свежей муки смешают с мукой из зерна прошлого года, в середине августа – уже поровну, а с 20 августа – минский хлеб будет выпекаться на 100% из муки нового зерна.
— Качество хлеба этого года минчанам только предстоит распробовать, но пекари уже сегодня уверены в его отменном качестве, – продолжает Мария Дмитриевна. — Жаркий июнь порадовал не только минчан, гостей и участников II Европейских игр, но и агрономов. Пшеница выросла с хорошими показателями клейковинных белков. Так что столичный хлеб будет вкусным, румяным и пышным.
Интересно: несмотря на то, что Минская область в лидерах по сбору зерновых в республике, на столичные хлебокомбинаты зерно поступает со всей страны. Рожь нам дает Брестская и Могилевская области, пшеницу — Гродненская. В этом году в хлеб добавят урожай ржи и пшеницы из Воложинского, Слуцкого и Молодечненского районов.
Напомним, в нынешнем году в Беларуси планируют собрать: зерновых и зернобобовых 8,672 млн т, рапса — 766,3 тыс. т, льноволокна — 52,6 тыс. т, сахарной свеклы — около 5 млн т, кукурузы на зерно — 1,717 млн т, картофеля — 1,1 млн т, овощей — около 600 тыс. т.
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Во вторник, 6 августа, на столичные хлебозаводы поступит мука из зерна нового урожая. К слову, Минск и Минская область – самый хлебный регион страны. Здесь собирают...
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