Самый свежий хлеб: с 6 августа столичные хлебозаводы начнут печь хлеб из муки нового урожая

Уже на следующей неделе минчане смогут отведать самый свежий хлеб года, который будет испечен столичными хлебокомбинатами из зерна урожая-2019. Путь приготовления минского хлеба, как и любого другого, выглядит следующим образом: сбор зерна, обязательная «отлежка» его в зернохранилищах, измельчение зерна в муку и собственно выпекание хлеба.





— Да, как невеста перед свадьбой, зерно должно отлежаться, подготовиться, иначе хлеб из такой муки будет с низкими хлебопекарными свойствами: с липковатым мякишем, недостаточно эластичным, небольшого объема и без румяной корочки. Идеальный период «отлежки» зерна — 2 недели, — отмечает Мария Гапеева, начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов».





Вводиться мука нового урожая в столичный хлеб будет постепенно: с 6 августа 30 % свежей муки смешают с мукой из зерна прошлого года, в середине августа – уже поровну, а с 20 августа – минский хлеб будет выпекаться на 100% из муки нового зерна.









— Качество хлеба этого года минчанам только предстоит распробовать, но пекари уже сегодня уверены в его отменном качестве, – продолжает Мария Дмитриевна. — Жаркий июнь порадовал не только минчан, гостей и участников II Европейских игр, но и агрономов. Пшеница выросла с хорошими показателями клейковинных белков. Так что столичный хлеб будет вкусным, румяным и пышным.





Интересно: несмотря на то, что Минская область в лидерах по сбору зерновых в республике, на столичные хлебокомбинаты зерно поступает со всей страны. Рожь нам дает Брестская и Могилевская области, пшеницу — Гродненская. В этом году в хлеб добавят урожай ржи и пшеницы из Воложинского, Слуцкого и Молодечненского районов.





Напомним, в нынешнем году в Беларуси планируют собрать: зерновых и зернобобовых 8,672 млн т, рапса — 766,3 тыс. т, льноволокна — 52,6 тыс. т, сахарной свеклы — около 5 млн т, кукурузы на зерно — 1,717 млн т, картофеля — 1,1 млн т, овощей — около 600 тыс. т.