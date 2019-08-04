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Арина Соболенко проиграла в финале турнира в Сан-Хосе

05.08.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арина впервые за семь месяцев добралась до решающей стадии.

Да и сам финал получился не из разряда "поскорее забыть", а должен послужить отличным пособием для дальнейшего прогресса белоруски, возвращающейся к своему лучшему теннису, пишет "Прессбол".

Напомним, сенсационное прошлогоднее восхождение Арины Соболенко началось именно летом. Именно поэтому, несмотря на скромные результаты в первой половине года, Соболенко держится в первой десятке мирового рейтинга, а на турнире в Сан-Хосе была посеяна второй. По ходу же продвижения по турнирной сетке интернет разделился на два лагеря: одни говорили, что белоруска вышла на свой календарный пик и вместе с этим вернулась на прежний уровень игры, другие говорили, что ей просто везет и никакого прогресса нет.

Это, возможно, тот случай, когда истина посередине. Арина демонстрировала лучший теннис, но эпизодически, чередуя его с провальными отрезками, когда эмоции брали верх над разумом и приводили к спешке. Скажем, в прошлом году набравшая обороты Соболенко уверенно разбиралась с Суарес-Наварро. Теперь же пришлось понервничать и затратить три сета. Что до побед над Коко Вандевей и Донной Векич, то обе весьма удобны Арине по стилю игры. И американка, и хорватка исповедуют тот же силовой теннис, но на данном этапе карьеры уступают белоруске прежде всего в физической готовности. Форма у Арины действительно хороша. Это отметила даже победительница турнира Чжэн Сайсай в своем спиче: "Арина всегда первая в тренажерном зале". Правда, перебегать китаянку у белоруски не получилось…

Чжэн Сайсай играет в совсем другой теннис, нежели предыдущие соперницы Арины, и именно этим была крайне неудобна. Китаянка подчеркнуто собирает ошибки в стиле Возняцки. Говоря на теннисном жаргоне, "тащила". Посему ничего удивительного, что их единственная доселе встреча в Чжухае в 2017-м завершилась победой хозяйки тамошних кортов — 7:5, 6:3. В те годы Соболенко действовала в стиле "пан или пропал", и это был идеальный вариант для Чжэн. В определенном смысле матч в Сан-Хосе был еще и проверкой, насколько выросла игра Арины за эти два года. Судя по счету — 6:3, 7:6 (7:3) — не особо.


Но это неправильный ответ. Потому что в теннис играют двое, и это всегда стоит учитывать. "Нужно читать действия каждой соперницы. Все играют по-разному. С нашей предыдущей встречи с Саккари я запомнила, что ей не нравятся высокие медленные бэкхенды, потому что ей неудобно их ускорять. Так что я пользовалась этим сегодня, и помогло", — так, например, Сайсай прокомментировала свою победу в полуфинале. Интересно, что в предыдущие три месяца китаянка не могла преодолеть первый круг, а тут вдруг заиграла в лучший теннис в карьере и отправила отдыхать не только Саккари, но также Анисимову.

И, конечно, она вышла на финал с тем, чтобы сделать задачу Соболенко максимально неудобной. Рваный ритм, слайсы, свечки, полусвечки — все это крайне раздражало белоруску, что находило отражение и в счете. И об этом белоруска не преминула заявить Дмитрию Турсунуву во время тренерского перерыва в первом сете. "Не принимай ее стиль игры за личное оскорбление!" — заметил россиянин, тут же вываливший на подопечную ряд тактических советов, как пробить китайскую стену. Остроумно, по делу — все как мы любим. Остался один вопрос: почему стиль игры Чжэн Сайсай стал удивлением для Соболенко. Она не смотрела ее предыдущие матчи, не готовилась к ее слайсам, свечкам?

Если вы хотите найти корень поражения, то он вот здесь! Потому что в принципе Арина действовала хорошо, но, чтобы победить поймавшего кураж оборонительного игрока, нужно терпение и методичное расшатывание позиций соперницы иногда с использованием промежуточных ударов, не несущих риска. Турсунов же эти прописные истины продолжил разжевывать и во втором сете. И даже помогло! Арина на злости, на желании дотерпела до тай-брейка, но там надо отдать должное сопернице. Этот 13-й гейм стал, пожалуй, лучшим в исполнении Чжэн. И Арине упрекнуть себя особо не в чем. Она уже не была свежа, тогда как Сайсай бегала столь же резво, как и в начале матча. И кажется, готова была продолжать носиться по корту до скончания веков.

Турсунов сравнил игру Чжэн с коробкой, автоматом, выплевывающим мячи. В целом конечно, так — с одним добавлением: эта коробка, в отличие от тренировочной, обладает интеллектом. В чем-то символично, что турнир в Сан-Хосе носит название "Silicon Valley Classic". Чжэн Сайсай наверняка была бы рада играть в стиле Соболенко, выполняя острые мощные удары один за другим. Но у нее нет такой силы в руках, поэтому она ищет более хитрые пути к победе. Арина же не смогла в полной мере воспользоваться слабостями в игре соперницы — хотя они были. Например, Сайсай порой играет слишком пассивно и располагается далеко за задней линией. В такой ситуации можно было не бояться активного приема и сосредоточиться на надежном вводе мяча в игру. Соболенко же зачем-то рисковала на подаче, показав очень низкий процент попадания и допустив множество двойных ошибок. В том числе на матчболе. В теннисе много подобных тактических нюансов. Из них и складывается — вылетаешь ты в первом матче или выигрываешь турнир…

Арине надо поскорее освоить эту науку, и тогда успехи будут системными, а не эпизодическими.
 
 
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Арина впервые за семь месяцев добралась до решающей стадии.
 
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