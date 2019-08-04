Ермошина предлагает провести президентские выборы в день рождения Лукашенко

интервью ОНТ 4 августа. "Президентская кампания, скорее всего, пройдёт в тот срок, который определён Конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года. Я думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь", — заявила глава ЦИК вОНТ 4 августа.





По ее словам, с одной стороны еще будет лето, но с другой - 30 августа — это время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, по крайней мере люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому в основном население в большей части будет находиться в месте своей регистрации.

«Но это пока только предположение», — заметила председатель Центризбиркома.





Ермошина также объяснила, почему не нужно проводить президентские выборы весной 2020 года. "У нас только выборы [парламентские. — ред.] пройдут в ноябре, а в декабре только парламент новый сформируем. Поэтому через три месяца, это уже значит, надо назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти [выборы]?" — сказала руководитель Центризбиркома.





Напомним, в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году. Ожидается, что выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября.

