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Ермошина предлагает провести президентские выборы в день рождения Лукашенко

05.08.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала оптимальную дату выборов президента, которые запланированы на 2020 год.

Ермошина предлагает провести президентские выборы в день рождения Лукашенко
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
"Президентская кампания, скорее всего, пройдёт в тот срок, который определён Конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года. Я думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь", — заявила глава ЦИК в интервью ОНТ 4 августа.

По ее словам, с одной стороны еще будет лето, но с другой - 30 августа — это время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, по крайней мере люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому в основном население в большей части будет находиться в месте своей регистрации.

«Но это пока только предположение», — заметила председатель Центризбиркома.

Ермошина также объяснила, почему не нужно проводить президентские выборы весной 2020 года. "У нас только выборы [парламентские. — ред.] пройдут в ноябре, а в декабре только парламент новый сформируем. Поэтому через три месяца, это уже значит, надо назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти [выборы]?" — сказала руководитель Центризбиркома.

Напомним, в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году. Ожидается, что выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября.
 
 
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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала оптимальную дату выборов президента, которые запланированы на 2020 год.
 
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