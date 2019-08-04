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У райцентра Дятлово обнаружены останки бойцов Красной Армии

05.08.2019 09:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

У райцентра Дятлово обнаружены останки бойцов Красной Армии
Сергей Шершеневич / АиФ

Останки трех бойцов найдены на возвышенности вблизи г. Дятлово вместе с фрагментами обмундирования и оружием. Найдены не случайно. Успехом увенчались целевые поисковые работы, проводимые 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Минобороны совместно с российскими поисковиками.

У райцентра Дятлово обнаружены останки бойцов Красной Армии Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. обнаружили археологи БГУ под Солигорском

Словно олицетворяя строки песни из кинофильма «Офицеры», три безымянных героя 75 лет являлись «землей, травой». В том, что их по праву можно причислять к героям, сомнений нет. Возле одного из солдат находились сразу четыре винтовки Мосина. Рядом со вторым – винтовка с примкнутым штыком и граната. Третий даже после смерти продолжал сжимать в руках винтовку.

«Это те, кто в штыки поднимался, как один…», - невольно всплывает еще одна строка легендарной песни. И хотя трем патриотам не суждено было брать Берлин, их вклад в Победу бесценен. Здесь, на линии обороны под Дятлово, и еще в тысячах иных мест враг ощутил сопротивление. Здесь ему с первых дней войны дали понять, что ни одну пядь своей земли не отдадут без боя. Здесь впервые было продемонстрировано беспримерное мужество, героизм и отвага. Осматривавшие кости специалисты полагают, что один из бойцов вообще принял мученическую смерть. Его раздавили танком или иной тяжеловесной военной техникой.

У райцентра Дятлово обнаружены останки бойцов Красной Армии
Фото: АиФ/ Сергей Шершеневич

С местности, где найдены останки, райцентр Дятлово просматривается как на ладони. Сейчас тут простирается рапсовое поле, с которого только-только убрали урожай. Очевидно, в годы войны эту стратегическую высоту защитники пытались удержать до последнего. Глубина захоронения бойцов – всего около полуметра. В том адском пекле похоронить их достойно было попросту некому.

Вскоре эта историческая несправедливость будет исправлена. С подобающими почестями бойцов предадут земле. Наряду с иными солдатами и офицерами, поднятыми из окопов, блиндажей и прочих мест военных ристалищ. К сожалению, смертных медальонов рядом найти не удалось, поэтому парни останутся безымянными. Хотя почему безымянными? У них есть имя – солдат!

У райцентра Дятлово обнаружены останки бойцов Красной Армии
Фото: АиФ/ Сергей Шершеневич

И пусть спустя 75 лет после смерти, но война для них все же закончится. Их уставшим рукам больше не придется сжимать оружие. Вне зависимости от мест своих рождений и довоенного жительства защитники обретут покой. Покой в белорусской, но фактически ставшей для них родной земле, за мирный сегодняшний день которой они отдали свои жизни.

 
 
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У райцентра Дятлово обнаружены останки бойцов Красной Армии, принявших смертный бой в начале Великой Отечественной войны.
 
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