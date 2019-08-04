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Умер «голос советской эмиграции» Вилли Токарев
05.08.2019 09:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rk.karelia.ru
В одном из онкологических центров Москвы скончался российский певец и композитор Вилли Токарев.
Его называли голосом советской эмиграции. Токарев, родившийся в 1934 году на хуторе Северного Кавказа, в 40-летнем возрасте эмигрировал в США.
В Америке Токареву пришлось быть разнорабочим, почтальоном и таксистом. Он пел в ресторанах и записал около 20 альбомов.
В 1989 году Вилли Токарев приехал в СССР с концертами. На родине его ждал оглушительный успех.
В 1990-х годах Токарев переехал в Москву, где и жил до своей кончины.
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В одном из онкологических центров Москвы скончался российский певец и композитор Вилли Токарев.
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