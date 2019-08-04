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Голос с Брайтон-Бич. Чем запомнился Вилли Токарев

05.08.2019 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Голос с Брайтон-Бич. Чем запомнился Вилли Токарев
Вилли Токарев. © / globallookpress.com

Информацию о смерти Вилли Токарева подтвердил его сын Антон Токарев.
Сообщается, что в начале июля Вилли был госпитализирован в московскую клинику; по данным Mash, он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Точная причина смерти пока не называется, дата и место прощания буду указаны позже.

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Вилли Токарев родился в 1934 году на территории современной Адыгеи, а вырос он в Дагестане. В детстве считался хулиганом, его даже исключали из школы, но при этом он писал стихи и песни, умел играть на музыкальных инструментах. Впрочем, поначалу он собирался стать моряком, пробовал поступить в мореходное училище в Батуми, но неудачно. Моряком он, правда, стал – устроился работать в местный порт, потом его рпиняли на корабль, он впервые побывал за границей и услышал западных исполнителей. И после службы в армии отправился в Ленинград, в музыкальное училище при консерватории имени Рахманинова.

Училище он окончил – по классу контрабаса, но в годы обучения увлекся джазом, играл в ресторанах, а потом начал зарабатывать, сочиняя песни для других исполнителей. Причем поначалу ему пришлось идти на хитрость; например, песню «Дождь», которая вошла в репертуар Эдиты Пьехи, он подписал как соавторство с поэтом Михаилом Рябининым – тот согласился помочь юному дарованию.

Некоторое время Токарев писал песни, выступал с ленинградскими джазовыми коллективами – среди них были «Дружба» Александра Броневицкого (там пела все та же Пьеха) и оркестр Ленинградского радио и телевидения под руководством Давида Голощёкина. Но длилась эта идиллия недолго – вскоре Токарев перебирается в Мурманскую область; официально считается, что это произошло из-за гонений на джаз. На новом месте он сочинил несколько песен – одна из них, к примеру, стала неофициальным гимном города Апатиты.

Возможностей для неофициальных заработков в тогдашнем СССР было немного, и Токарев, думал тоже недолго – он всегда был весьма деятельным, – и в 1974-м Токарев оказался в Нью-Йорке почти без денег. Но он не растерялся и в незнакомой стране, получил права, работал таксистом и разнорабочим. А одновременно копил на запись своей первой сольной пластинки.

Альбом «А жизнь, она всегда прекрасна» вышла в 1979-м – и никто ее не заметил. Кто-то другой, возможно, опустил бы руки, но Токарев собрался – и уже вторая его пластинка – «В шумном балагане» – оказалась хитом. За короткое время Токарев стал очень популярным в эмигрантской среде, он выпускал альбом за альбомом, работал в пафосных русских ресторанах на Брайтон-Бич. А тем временем его песни добрались до Советского Союза и обрели преданных поклонников и там – в 80-е многое становилось модным, особенно то, на чем был флёр запретности.

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В 1989-м Токарев приехал в СССР с серией концертов – он не верил в их успех и был счастлив ошибиться. Фактически он привез на бывшую родину старый новый жанр – шансон. Слегка (а иногда и не слегка) хулиганские песни хорошо легли на перестроечное время, принесли ему новых поклонников и мысли о возвращении. Он тогда записал все свои песни – за один 1990-й вышло около десятка пластинок, – словно подытоживая прожитые в Америке годы.

Его популярность за эти годы почти не уменьшилась. Кроме того, он всегда был узнаваем и любим поклонниками и коллегами. «С Вилли все начиналось — то, что сегодня называется шансон. Ну, я имею в виду, в эмиграции. Мы когда все вместе оказались в Америке, он был для нас примером. Он ни на секунду не останавливался, все время работал, все время что-то делал», — приводит РЕН ТВ слова певца Михаила Шуфутинского.

 
 
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На 85-м году жизни скончался певец, композитор, автор песен Вилли Токарев. Причина смерти пока не называется; дата прощания и место похорон будут названы позже.
 
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