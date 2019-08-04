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Полвека рука об руку

05.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

идут Николай Алексеевич и Мария Леоновна Ивановы и Николай Егорович и Таисия Ивановна Ануфриевы из д. Москаленята Долгопольского сельского совета. За эти годы, по словам «золотых» молодожёнов бывало всякое, но они сумели пронести любовь и уважение друг к другу, сохранить самое важное с жизни, начало начал, откуда вылетели во взрослую жизнь их дети — свои семьи.

Полвека рука об руку

Семья Николая и Таисии Ануфриевых.

Судьбы семей односельчан Ивановых и Ануфриевых схожи, но в то же время каждая из них уникальна и неповторима. В своё время супруги, как и большинство жителей Москаленят, трудились в местном колхозе «Прогресс», в котором работали около 360 человек. Тяжёлой работы не чурались, а дома ждало своё большое хозяйство, также требующее ухода. Но мужчины и женщины не роптали на судьбу, не мечтали о лёгкой доле, а просто ежедневно делали то, что нужно было. Не научились они жить по-другому и сегодня, когда в магазине можно купить всё, что душе угодно, а им, уже давно бабушкам и дедушкам, можно было бы просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Дома семей Ануфриевых и Ивановых утопают в цветах, территории вокруг аккуратно обкошены, на небольших огородиках, на которых растёт всё самое нужное, ни травинки. Супруги ведут хоть и небольшие, но свои хозяйства.

Николай Егорович и Таисия Ивановна сохранили традиционную для нашего региона масленичную игру «Пахаванне дзеда», включённую в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, который зародился именно в Москаленятах. Чета Ануфриевых переняла его от жительницы населённого пункта, которая знала о многих местных народных традициях, Марии Кузьминичны Сафроновой, бережно сохраняет сегодня и передаёт представителям новых поколений, в частности работникам Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района, не дающим угаснуть огоньку традиционной народной культуры Городокщины.


Полвека рука об руку

Н.А. и М.Л. Иванова во время празднования дня д. Москаленята.

Вопрос о том, в чём секрет их многолетней семейной жизни, заставляет супругов задуматься. Вероятно, в круговерти ежедневных забот им никогда не приходилось всерьёз об этом размышлять. Просто когда-то, полвека тому назад, их судьбы переплелись, а любовь и мудрость, которая с возрастом множилась, позволили им сделать эти союзы нерушимыми. А их секреты счастливой семейной жизни так и остаются неизвестными никому, на то они и секреты. И каждый, кто сталкивается с семьями юбиляров, разгадывает их по-своему, делает для себя свои выводы и строит семью и жизнь по своим правилам. Может в том и секрет, что секрета нет? И никто никогда не сможет научить вас счастливо прожить жизнь и любить человека, который находится рядом?

«Золотые» семейные юбиляры желают всем парам идти рука об руку и «дожить до свадьбы золотой».

  Подготовила Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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идут Николай Алексеевич и Мария Леоновна Ивановы и Николай Егорович и Таисия Ивановна Ануфриевы из д. Москаленята Долгопольского сельского совета. За эти годы,...
 
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