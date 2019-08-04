Гости из Бабаево посетили Городокщину

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Городокский район 22-24 июля посетила делегация из дружественного нам Бабаевского муниципального района Вологодской области Российской Федерации. Кроме обмена опытом в различных сферах, положительных эмоций от общения с давними друзьями визит россиян ознаменовался подписанием очередного соглашения о сотрудничестве между административно-территориальными единицами соседних государств.





Бабаевский район, который сегодня возглавляет Юрий Парфенов, и Городокщина поддерживают дружественные отношения с 2012 г. За прошедший период были подписаны соглашения между нашими районами, которые подразумевают сотрудничество в области местного самоуправления, молодёжной политики, туризма, культуры, образования, гражданско-патриотического воспитания и т. д. В сентябре прошлого года соглашение о сотрудничестве было подписано между Вайханским сельским Советом депутатов и сельским поселением Санинское Бабаевского муниципального района. Аналогичное соглашение действует между Пальминском сельским Советом депутатов Городокского района и Торопорским сельским поселением Бабаевского. В 2015 г. соглашение о сотрудничестве подписали руководство СШ №1 г. Городка и Бабаевская СШ №65. Дружба и взаимодействие регионов - не просто слова, они способствуют не только взаимовыгодному сотрудничеству, но и тёплым отношениям между братскими народами, которые на протяжении многих десятилетий жили в одной стране, писали общую историю.

В рамках визита состоялся круглый стол с участием председателя райисполкома Петра Коробача. Участники мероприятия обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, основные направления, в которых оно потенциально может осуществляться, в первую очередь вопросы празднования в 2020 г. 75-летия Великой Победы над гитлеровской Германией. Затем гости посетили Бычихинский сельсовет. Здесь соглашение о сотрудничестве между объектами самоуправления подписали председатель Бычихинского сельского Совета депутатов Антонина Колца и глава сельского поселения Пяжозерское Бабаевского района Наталья Захаренкова. стороны намерены создавать благоприятные условия для установления, сохранения и расширения прямых связей, способствовать сотрудничеству и создавать благоприятные условия для всесторонних контактов юридических и физических лиц одной и другой стороны. Подразумевается, что после подписания соглашения активизируется взаимодействие между учреждениями образования, культуры административно-территориальных единиц, которые смогут обмениваться опытом и таким образом сформировать и внедрить на практике наиболее оптимальную и эффективную модель деятельности. Большое значение, по мнению сторон, будет по-прежнему придаваться гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи и активизации деятельности в направлении поисковой работы и увековечения памяти солдат и офицеров, партизан и мирных граждан, которые погибли на полях сражения и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Художественные коллективы из Бычихи и Пяжозерского смогут выступать на сценах дружественных населённых пунктов. Будут организованы различные семинары, конференции, выставки и т.д., проводится обмен туристско-экскурсионными группами. Кроме того в результате подписания соглашения его стороны будут сотрудничать в области местного самоуправления, делегации в составе официальных лиц, руководителей и работников учреждений и предприятий, председателей общественных организаций и объединений будут обмениваться опытом, и в результате будут созданы условия для развития дружественных регионов.

Гости из Бабаево посетили Бычихинскую среднюю школу, в частности школьный музей, отделение сопровождаемого проживания Максимовского психоневрологического дома-интерната и храм святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы в агрогородке. В Городке гости посетили СООО «Ланатэкс», резиденцию Снегурочки на бас-острове в урочище Воробьёвы горы, лыжероллерную трассу. Воочию убедиться в богатстве и разнообразии традиционных народных ремёсел нашего самого северного региона Беларуси бабаевцы в очередной раз смогли, посетив Городокской Дом ремёсел и фольклора. Здесь они не только увидели настоящие произведения искусства, но и смогли познакомиться с народными мастерами Беларуси, членами дружного коллектива учреждения культуры, которые их создают.

Представители региона-побратима поделились положительными эмоциями от визита на Городокщину. Подчеркнули, что во время каждого следующего их приезда наш город и район становятся всё краше и привлекательнее для гостей.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.