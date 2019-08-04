Происшествия, криминал

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Искупался на славу

Ничего не предвещало беды, когда житель районного центра в середине июня отправился отдохнуть возле реки Горожанка. Сняв с себя пиджак, мужчина оставил его на берегу. Он забыл о предмете гардероба направившись домой. А когда спустя несколько дней вспомнил о пропаже и вернулся к месту своего отдыха, обнаружил, что из карманов пиджака пропали мобильный телефон, наручные часы и наличные деньги. Таким образом общий ущерб, причинённый пострадавшему, составил 679,79 руб.

Следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — тайное похищение имущества (кража).

Украл телефон

Берег водоёма стал местом ещё одного преступления, совершённого неустановленным лицом.

Неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью 200 руб. из салона незапертого автомобиля, расположенного на берегу озера Медесно Городокского района, пока его хозяин, ни о чём не подозревая, отдыхал. Следователи напоминают гражданам о необходимости принимать должные меры по сохранности имущества. Даже во время отдыха помните, что ваша притупившаяся на некоторое время бдительность может способствовать совершению преступления.

Обещать, не значит, купить

Городокский РОСК расследует уголовное дело, возбуждённое по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь — мошенничество. Подозреваемый - 25-летний житель г. Витебска. Под предлогом покупки мужчина завладел автомобилем городокчанина стоимостью 1750 руб. Установлено, что злоумышленник совершал аналогичные преступные действия и раньше. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до четырёх лет, или лишения свободы на тот же срок.

Присвоила чужое

К уголовной ответственности за присвоение вверенного ей имущества привлечена продавец одной из торговых точек, расположенных в районом центре.

В период времени с 20 сентября 2018 г. по 25 марта 2019 г. женщина, будучи материально ответственным лицом, присвоила вверенные ей денежные средства на общую сумму 1255,38 руб. Своими действиями работница совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.211 Уголовного кодекса Республики Беларусь — присвоения имущества лицом, которому оно вверено. Плюс ко всему она вносила в официальные документы заведомо ложные сведения с целью избежать привлечения к ответственности за указанные выше деяния. Таким образом продавец совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь — внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершённые им из иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Суд Городокского района вынес решение о привлечении гражданки к ответственности в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на два года и штрафу в размере 40 б. в. Женщина признала свою вину и возместила ущерб в полном объёме.

По материалам Городокского РОСК подготовила Любовь ШЛЕЙКО.