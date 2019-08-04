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Успокоить семейных дебоширов

05.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

За шесть месяцев 2019 г. на территории Витебской области с 26 до 35 возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в сфере семейно-бытовых отношений, с 1 до 5 — число «бытовых» убийств, при этом со 157 до 149 снизилось количество уголовных дел превентивной направленности.

Успокоить семейных дебоширов

Одна из существенных причин насилия в семье — незанятость: неработающими совершено более четверти бытовых преступлений. Десятая часть — имеющими судимость, почти треть — в состоянии алкогольного опьянения.

  С целью принятия действенных мер по стабилизации сложившейся ситуации с 29 июля по 3 августа 2019 г. органы внутренних дел совместно с представителями местных исполнительных и распорядительных органов и других субъектов профилактики примут дополнительные меры, предусмотренные специальным комплексным мероприятием «Быт», направленным на преодоление негативных тенденций в оперативной обстановке. Цель СКМ — применить меры индивидуальной профилактики правонарушений и мер превентивного воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в семье.

  Будут повышены уровень взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и вовлечения граждан для оказания содействия при реализации профилактических мероприятий по предупреждению насилия в семье;  роль местных органов власти, советов ОПОП, иных общественных формирований правоохранительной направленности в профилактике правонарушений. Также СКМ предполагает принятие мер административно-принудительных и профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье. Одной из них являются административно-процессуальные рычаги воздействия, предусмотренныеКоАП и ПИКоАП Республики Беларусь.

  Так, за истекший период 2019 г. составлено 107 административных протоколов за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Как правило, привлечение к административной ответственности является эффективным инструментом воздействия к семейным дебоширам, позволяющим предупредить наступление возможных тяжёлых последствий их противоправного поведения. Вместе с тем, данных мер не всегда бывает достаточно. Поэтому для предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности по отношению к правонарушителям применяют меры по возбуждению уголовных дел превентивной направленности. С начала года в отношении дебоширов возбуждено два уголовных дела по ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь — истязание, и три — по ст.186 — угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества.

  Одной из эффективных мер,  является направление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в ЛТП для прохождения курса медико-социальной реадаптации.  За 2019 г. в ЛТП направлено 16 лиц, из них — три женщины.

  В районе по отношению к лицам, допускающим правонарушения в семье, активно применяют защитные предписания, устанавливающие гражданину ограничения на совершение определённых действий.

  Защитное предписание на срок от 3 до 30 суток запрещает предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего  от насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье; посещать места нахождения гражданина, пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин временно находится вне совместного с ним места жительства или места пребывания; общаться с гражданином, пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием сети Интернет.

  За 2019 г. в Городокском районе вынесено 17 защитных предписаний, в том числе с удалением из совместного с жертвой насилия жилища. К слову, в районе созданы комнаты для лиц, которым вынесено защитное предписание.

  За невыполнение требований защитных предписаний возможно применение мер административного воздействия посредством составления протоколов по ст.23.4 и ч.2 9.1 КоАП Республики Беларусь. Кроме того, во всех районных центрах области созданы и функционируют кризисные комнаты для жертв семейного насилия, в которых они могут бесплатно находиться до 30 дней. За указанное время им оказывают помощь, в том числе психологическую, для преодоления негативных последствий оказанного на них противоправного воздействия.

  Органами внутренних дел информируют жертв насилия о возможностях государственных органов по оказанию квалифицированной помощи. Для лиц, пострадавших от домашнего насилия, на постоянной основе действует общенациональная бесплатная «горячая линия» по тел 8-801-100-8-801, посредством которой можно анонимно получить необходимую консультацию.

Виктор ГАЛУЗО, начальник ООПП Городокского РОВД.

 
 
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За шесть месяцев 2019 г. на территории Витебской области с 26 до 35 возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в сфере семейно-бытовых...
 
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