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Памятный знак блокаднику

05.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Ленинграда, городокчанину Константину Тарасову в конце июля вручили начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Пётр Просолов и директор Территориального центра социального обслуживания населения Городокского района Светлана Ардяко (на снимке). Блокадника поблагодарили за стойкость и мужество и передали ему памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Памятный знак блокаднику

Сложно себе даже представить, как во время военной блокады города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны в городе жили люди. Напомним, что длилась блокада 872 дня — с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Уже в её начале в городе было недостаточно для длительной осады продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере действовали военно-морские силы противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. Массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к тому, что сотни тысяч человеку погибли уже в первую зиму. Однако многие блокадники выстояли и непокорёнными встретили освободителей. Желаем Константину Михайловичу Тарасову и всем тем людям, которые выстояли в годы блокады, крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Любовь ШЛЕЙКО.

 

 
 
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Ленинграда, городокчанину Константину Тарасову в конце июля вручили начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Пётр Просолов и...
 
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