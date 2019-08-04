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Копитович стал игроком БАТЭ

05.08.2019 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с БАТЭ. Срок действия соглашения – 3,5 года, сообщает tribuna.

Ранее сообщалось о том, что БАТЭ заплатит «Чукаричкам» 300 тысяч евро за 24-летнего игрока.

Черногорский защитник Борис Копитович прокомментировал свой переход в БАТЭ из сербской команды «Чукарички:

- После медосмотров и окончательного подписания контракта в новом клубе была организована промо-акция. Все было на высшем уровне. В субботу я смотрел матч Кубка Беларуси против «Торпедо». БАТЭ победил 8:1. Клуб играет на прекрасном стадионе. Команда с большими амбициями. Они связаны с завоеванием трофеев внутри страны, а также команда ставит задачи по выходу в групповые этапы еврокубков.

Как на меня вышел клуб? Агент Саша Джорджевич видел меня в матче сборной Черногории против Литвы. Я тогда забил. Белорусский клуб лишился игрока из-за травмы и им нужна была замена. Они вышли на связь со мной, и я дал положительный ответ на переход. Потом договорились уже клубы между собой.  Я рад, что продолжу карьеру в лучшей команде Беларуси. Мой контракт рассчитан на 3,5 года.

 
 
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Срок действия соглашения - 3,5 года.
 
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