Как удалить волосы на лице:Топ 11 методов удаления

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день, милые дамы! Часто встречается такая проблема, как удалить волосы на лице, каждая борется с ними по своему. Мы предложим свои методы. Идеально гладкая кожа заветное желание любой красавицы во все времена. Поэтому борьба с удалением нежелательных волос идет на протяжении многих веков. В частности, женщин беспокоят удаление волосков над губой, которые явно не красят свою обладательницу. А могут вызывать лишь стрессовое настроение. Встречаются случаи, характеризующие мужской тип оволосения на лице. Девушкам, страдающим такой дисфункцией можно только посочувствовать. Причинами излишнего оволосения могут быть: гормональная дисфункция, сбой в работе щитовидной железы, проблемы с менструальным циклом, действие лекарственных препаратов, нарушения на фоне беременности, наследственность.

В салоне красоты легко исправляют подобный косметический изъян различными технологиями. Однако стоимость процедуры не каждому доступна. Поэтому, попробуем сделать это подручными средствами, тем более, все ингредиенты экологически натуральны и не вызывают побочных результатов.





Как удалить нежелательные волосы на лице народными средствами

1.Листочки мяты.

Одна из самых частых причин чрезмерного оволосения избыток гормона андрогена. Чай из мяты может регулировать выработку андрогена. Приготовьте стакан кипятка и 1 ст. ложку сушеной или 5-6 листьев свежей мяты. Настаивайте смесь в течение 5-8 минут, процедите, после чего пейте. Выпивая 1 чашку чая каждый день, забудете о проблеме.

2.Нутовая мука.

Чтобы оволосение легко исчезло необходимо нутовая мука и порошок куркумы. Соедините 2 ст. ложки нутовой муки и половинку маленькой ложки куркумы. Влейте теплую воду, до образования густой смеси и хорошо вымешайте. Нанести на участки с волосками и держать 15 минут. Затем промыть пресной водой.

3.Зеленая косметическая глина и розовая вода.

Зеленая глина является естественным очищающим средством. Понадобится 2 ст. ложки зеленого порошка и половина большой ложки розовой воды, лимонного сока одну большую ложку. Смешать до получения кашицы и наносите на лицо, где есть излишнее оволосение. Когда паста начнет высыхать раскатать ее в противоположном направлении . Повторяйте процедуру регулярно каждые два дня. В качестве дополнения — вы получите чистую и сияющую кожу.

4.Папайя и куркума.

Для папайи процесс удаления волос является одним из ведущих свойств ее применения в косметических целях. Возьмите сырую папайю, измельченную в пасту и добавьте пол ч. л.куркумы . Намажьте пасту на проблемные участки и массажируйте 15 минут, потом смойте. Для достижения наилучших результатов, повторяйте нанесение регулярно один раз в неделю.

5.Яичный белок.

Отделите яичный белок, 1 столовая ложка сахара и ½ маленькой ложки кукурузной муки. Взбейте миксером, до получения густой массы, и наносите на необходимые участки. Оставьте сохнуть. Когда снимите маску, волосы также удалятся.

6.Желтая чечевица и картошка.

Это Аюрведический метод, пользующийся популярностью у индийских женщин.

Нам необходимо:

Одна картофелина

Чечевица желтая -маленькая тарелка

Мед — ст. ложка

Сока лимона-4 ст. ложки , сито или ткань

Замочите чечевицу на 12 часов. Картошку очистить и натереть. Слить воду из замоченной крупы и растереть ее в кашицу через сито. Из картошки выдавим сок и добавим его к чечевичной пасте. Затем в пасту добавляем лимонный сок и мед, перемешиваем. Наносим пасту, где необходимо избавиться от волос на лице. Ждем пока высохнет. Далее берете за уголок высохшей пасты и снимаете ее вместе с волосами резким движением руки. Чтобы удаление волосков было результативным, процедуру делайте два раза в неделю.

7.Овсянка с бананом.

Возьмите немного переспелый банан и разомните до получения кашицы. К готовой пасте добавьте пару чайных ложек овсяных хлопьев и перемешайте.

Нанесите готовую пасту на необходимое место и втирайте ее по кругу.

Выдержите 15-20 минут и смойте водой до полного удаления. По возможности проводите процедуру по несколько раз в неделю до необходимых результатов.

8.Куркума.

Возьмите одну чайную ложку куркумы, чтобы покрыть зону роста волос.

Залейте порошок розовой водой или молоком, до образования густой пасты, для нанесения на лицо. Выдержать пасту 15-20 минут, пока высохнет. Смыть высохшую маску теплой водой.







9. Лук и базилик.

Снимите тонкую пленку между стенками луковицы и измельчите ее с листочками базилика(10-15 шт), для приготовления пасты.

Чтобы избавиться от лишних волосатости на лице, нанесите готовую мазь на 20-30 мин. После чего смойте. Выполняйте такую процедуру три-четыре раза в неделю – один месяц, чтобы увидеть эффективный результат на лице .

Продолжайте применять, пока волосы полностью удалятся .

10.Продукты для блокирования роста волос.

Уровень эстрогена в вашем организме понизится, если у вас повышенный уровень андрогена и тестостерона. Из-за гормональных нарушений, появляется излишнее оволосение на нежелательных участках. Если вы употребляете продукты богатые фитоэстрагеном, возможно отрегулировать процесс и привести в норму. Фитоэстроген — фитогормон, он регулирует рост и развитие растений. Они способны заменить гормон эстроген в организме женщины. Он отвечает за все функции женской привлекательности и организма в целом. Некоторые продукты, богатые фитоэстрогенами: солодка, соевое молоко, семена льна, люцерна, семена укропа или зелень, тофу.

11.Патока.

Патока-богата минералами, железом, а также обладает нужными минералами, способными замедлить рост излишних волос . Чтобы удалить их, вам понадобится две маленькие ложки патоки, ее необходимо включать в ежедневный рацион . Она благоприятствует скорейшему удалению лишних волос.

Перед приемом проконсультируйтесь с врачом, особенно во время приема лекарственных препаратов с содержанием железа или, если страдаете от сахарного диабета.







Как легче справиться с удалением волос на лице у женщин

Проводя удаление нежелательных волос, вы должны набраться сил и терпения. Употребляйте побольше воды и фруктовых соков.

Старайтесь придерживаться правильного питания. Занимайтесь спортом, это улучшит поддержание гормонов на необходимом уровне. Избегайте нервных срывов и соблюдайте режим сна.

Если излишняя растительность волос на лице у женщины появилась на фоне изменений во внешности и организме, таких как: уменьшение груди, понижение тона голоса, увеличение мышечной массы это явный признак обязательного визита к специалисту. А в других случаях домашние методы удаления волос отлично показывают свои результаты. Дополнительным плюсом будет то, что эти рецепты основаны на натуральных компонентах и не вызовут у вас побочных аллергических реакций. Советую испробовать эти простые и качественные методы, а результаты вас не разочаруют!