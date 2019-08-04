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Как удалить волосы на лице:Топ 11 методов удаления
05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Добрый день, милые дамы! Часто встречается такая проблема, как удалить волосы на лице, каждая борется с ними по своему. Мы предложим свои методы. Идеально гладкая кожа заветное желание любой красавицы во все времена. Поэтому борьба с удалением нежелательных волос идет на протяжении многих веков. В частности, женщин беспокоят удаление волосков над губой, которые явно не красят свою обладательницу. А могут вызывать лишь стрессовое настроение. Встречаются случаи, характеризующие мужской тип оволосения на лице. Девушкам, страдающим такой дисфункцией можно только посочувствовать. Причинами излишнего оволосения могут быть: гормональная дисфункция, сбой в работе щитовидной железы, проблемы с менструальным циклом, действие лекарственных препаратов, нарушения на фоне беременности, наследственность.
В салоне красоты легко исправляют подобный косметический изъян различными технологиями. Однако стоимость процедуры не каждому доступна. Поэтому, попробуем сделать это подручными средствами, тем более, все ингредиенты экологически натуральны и не вызывают побочных результатов.
Как удалить нежелательные волосы на лице народными средствами
1.Листочки мяты.
2.Нутовая мука.
3.Зеленая косметическая глина и розовая вода.
4.Папайя и куркума.
5.Яичный белок.
6.Желтая чечевица и картошка.
Это Аюрведический метод, пользующийся популярностью у индийских женщин.
Замочите чечевицу на 12 часов. Картошку очистить и натереть. Слить воду из замоченной крупы и растереть ее в кашицу через сито. Из картошки выдавим сок и добавим его к чечевичной пасте. Затем в пасту добавляем лимонный сок и мед, перемешиваем. Наносим пасту, где необходимо избавиться от волос на лице. Ждем пока высохнет. Далее берете за уголок высохшей пасты и снимаете ее вместе с волосами резким движением руки. Чтобы удаление волосков было результативным, процедуру делайте два раза в неделю.
7.Овсянка с бананом.
8.Куркума.
10.Продукты для блокирования роста волос.
Уровень эстрогена в вашем организме понизится, если у вас повышенный уровень андрогена и тестостерона. Из-за гормональных нарушений, появляется излишнее оволосение на нежелательных участках. Если вы употребляете продукты богатые фитоэстрагеном, возможно отрегулировать процесс и привести в норму. Фитоэстроген — фитогормон, он регулирует рост и развитие растений. Они способны заменить гормон эстроген в организме женщины. Он отвечает за все функции женской привлекательности и организма в целом. Некоторые продукты, богатые фитоэстрогенами: солодка, соевое молоко, семена льна, люцерна, семена укропа или зелень, тофу.
11.Патока.
Патока-богата минералами, железом, а также обладает нужными минералами, способными замедлить рост излишних волос . Чтобы удалить их, вам понадобится две маленькие ложки патоки, ее необходимо включать в ежедневный рацион . Она благоприятствует скорейшему удалению лишних волос.
Как легче справиться с удалением волос на лице у женщин
Проводя удаление нежелательных волос, вы должны набраться сил и терпения. Употребляйте побольше воды и фруктовых соков.
Старайтесь придерживаться правильного питания. Занимайтесь спортом, это улучшит поддержание гормонов на необходимом уровне. Избегайте нервных срывов и соблюдайте режим сна.
Если излишняя растительность волос на лице у женщины появилась на фоне изменений во внешности и организме, таких как: уменьшение груди, понижение тона голоса, увеличение мышечной массы это явный признак обязательного визита к специалисту. А в других случаях домашние методы удаления волос отлично показывают свои результаты. Дополнительным плюсом будет то, что эти рецепты основаны на натуральных компонентах и не вызовут у вас побочных аллергических реакций. Советую испробовать эти простые и качественные методы, а результаты вас не разочаруют!
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Добрый день, милые дамы! Часто встречается такая проблема, как удалить волосы на лице, каждая борется с ними по своему. Мы предложим свои методы. Идеально гладкая...
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