Сотрудники витебского ОМОНа почти 4 часа отговаривали мужчину от суицида

Источник материала: Новости Хотимска

Почти четыре часа сотрудники витебского ОМОНа вели переговоры с мужчиной, собравшимся свести счеты с жизнью. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Информация в милицию поступила 3 августа на спецлинию 102. Очевидцы сообщили, что на 9-м этаже в доме на проспекте Людникова в оконном проеме балансирует мужчина. На место инцидента были сразу направлены ближайшие наряды милиции и МЧС, бригада скорой помощи.

Мужчина угрожал совершить суицид, намереваясь прыгнуть из окна подъезда многоэтажки. Он стоял за окном на узком выступе, прислонившись спиной к стене. Его положение не позволяло подойти к нему незаметно.

Сотрудники ОМОНа начали беседовать с ним, пытаясь отговорить от непоправимого шага. Эти переговоры длились без малого четыре часа. За это время житель Витебска рассказал им о себе, о том, что случайно зашел в этот подъезд, но так и не назвал причину, которая толкнула его на такой поступок.

Уговорив 55-летнего мужчину спуститься, омоновцы передали его медикам для оказания психологической помощи. Он был трезв.-