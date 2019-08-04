Пропавшую в лесу женщину с тремя детьми искали под Дрогичином

Источник материала: Новости Хотимска

Пропавшую в лесу женщину с тремя детьми искали 3 августа под Дрогичином, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Дрогичинский РОЧС за помощью обратилась родственница пропавших. Она сообщила, что в лесу у деревни Лосинцы пропала ее сестра с тремя детьми: девочками 2006 и 2008 и мальчиком 2015 годов рождения. Выяснилось, что они уехали на автомобиле за ягодами около 11 часов и до 17.00 их местонахождение неизвестно, телефонной связи не было.

Совместно с РОВД, лесхозом и местными жителями были организованы поиски, в которых задействовали 6 единиц техники и 24 человека (в том числе 4 единицы техники МЧС и 14 спасателей).

В 18.04 пропавшую женщину вместе с детьми обнаружили работники МЧС. Они вышли из леса на звук сигнально-говорящего устройства автоцистерны ПАСЧ-1 Дрогичинского РОЧС. Состояние мамы и детей было удовлетворительным, в госпитализации никто не нуждался.