В ответе за каждый вагон

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера свой профессиональный праздник — День железнодорожника — отмечали машинисты, техники, проводники, стрелочники и другие труженики стальных магистралей Беларуси. Для небольшого, но очень сплоченного коллектива железнодорожной станции Погодино торжество будет особенно знаменательным — по итогам 2018 года он стал лучшим в области среди грузовых промежуточных станций 3, 4 класса. За лидерство по всем показателям станция будет занесена на Доску почета транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».





Сегодня, как рассказывает начальник железнодорожной станции Погодино Юрий Маткин, в коллективе работают 19 человек. Все трудятся на совесть, ответственно выполняют свои обязанности. Молодое поколение под стать опытным сотрудникам. Второй год после окончания железнодорожного колледжа работает Екатерина Кондратьева. Хрупкая, миниатюрная девушка быстро освоила нелегкую и ответственную работу агента коммерческого по транспортному обслуживанию. Признается, что во время практики в Оршанском железнодорожном колледже больший упор был на специфику пассажирских перевозок. С грузовым направлением Екатерина столкнулась на первом рабочем месте. Вспоминает, как вначале приходилось нелегко.

Проверку документации прибывших составов, осмотр вагонов на предмет дефектов важно проводить скрупулезно и внимательно. Упусти она хоть какую-то мелочь, придется нести материальную ответственность.

Конечно, большую роль в профессиональном становлении молодого специалиста сыграли коллеги, они помогали словом и делом. Например, агента коммерческого Анну Слесаренко наша героиня считает своим наставником. Сегодня девушки делят на двоих рабочий кабинет. Впрочем, бывают они в нем в промежутках, когда на станции нет грузовых составов. Чаще всего через Погодино проходят вагоны с лесом, транспортом, удобрениями, щебнем и другими стройматериалами. Для перевозки каждого груза есть свои требования. Агенты коммерческие следят, чтобы все соблюдалось.

Условиями работы Екатерина довольна. Съемную квартиру, а сама девушка родом из Орши, ей оплачивает организация. Заглядывая на перспективу, она поступила на заочное отделение в Белорусский государственный университет транспорта. Останется ли Екатерина в Горках по окончании отработки, будет известно, когда из армии вернется ее жених. Он тоже железнодорожник. Как сказал начальник станции Юрий Маткин, он уже интересовался специальностью молодого человека. Такие кадры нашей станции Погодино тоже нужны.

Ольга Киммель