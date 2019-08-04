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В Москве снова прошли протесты. Задержано больше тысячи человек
05.08.2019 10:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kommersant.ru
В воскресенье правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» обнародовал статистику задержаний в Москве — на несанкционированной «Прогулке по бульварам», которая прошла 3 июля, был задержан 1001 человек.
Напомним, масштабные протесты в российской столице, призванные оказать поддержку незарегистрированным кандидатам в Московскую городскую думу, прошли 27 июля. Во время самой акции были задержаны сотни людей.
В минувшую субботу в Москве люди снова вышли на улицы. Сообщается о 1,5 тысячах участниках. По данным правозащитников, на «Прогулке» был задержан 1001 человек, пишет
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В воскресенье правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» обнародовал статистику задержаний в Москве — на несанкционированной «Прогулке по бульварам», которая прошла 3...
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