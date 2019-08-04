Экипаж из одного комбайнера

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Виктора Романюка застала в поле отделения Каролин на уборке ячменя. Оторвать комбайнера от жатвы в разгар рабочего дня непросто. Если в это время большинство из нас считает дни, приближающие к долгожданному отпуску, хлеборобы от рассвета до заката занимаются подсчетом сжатых гектаров золотой нивы.

Мой собеседник родом из Березовки. Механизатором работает с семнадцати лет. Начинал трудовую деятельность в колхозе «Россия» сразу после окончания учебного комбината в Пелище (учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров управления сельского хозяйства райисполкома). После присоединения колхоза к ОАО «Беловежский» Виктор стал не менее усердно трудиться уже на благо этого хозяйства. Сегодня за его плечами трудовой стаж в 22 года. На хорошем счету у руководства и коллег, он всегда в передовиках.

В этом году у Виктора шестнадцатая жатва. За рулем комбайна Лексион-560 в день проходил по 25-30 гектаров, всего убрал – 420 гектаров. Общий намолот за время страды составил – 2121 тонну, из них 500 – рапса.

Рабочий день у комбайнера начинался в 7.30. И, прежде чем сам проходил медосмотр, проверял состояние «здоровья» своего «немца» – так Виктор называет комбайн, который за 14 лет, благодаря умелым рукам хозяина, ни разу не подводил. Говорить о сельхозтехнике Виктор может долго и со знанием дела. Свой уборочный агрегат хвалит, но мечтает поработать на более мощном Лексионе-770-м:

– Стоит он дорого. Я директора который год уговариваю, но пока не получилось, – смеется Виктор.

В эту жатву комбайнер работал один, без помощника. Не скрывает, что это тяжело. И в то же время Виктор не стесняется признаться, что от помощника отказался ради того, чтобы больше заработать. Ведь ни для кого не секрет, что в это горячую пору хлебороб получает существенную прибавку к зарплате.

А вот куда пойдут заработанные деньги, – распорядится супруга Анна. В серьезных бытовых затратах семья не нуждается, живут они в доме с хорошим ремонтом, которым обеспечило хозяйство. Но у молодых родителей подрастает первенец – сын Савелий, поэтому Виктор считает: жене виднее, что необходимо семье. И кто бы спорил! Ведь сам он уходит на работу до того, когда родные проснутся, а возвращается, когда они уже спят.

И так очень часто. Заканчивается страда у комбайнера и начинается, как называет ее Виктор Романюк, – «свекловичная» кампания. Поэтому об отпуске и не мечтает. У труженика полей он возможен только зимой.

Анастасия ЯНКИНА.

Фото Станислава ГРИЦУКА.