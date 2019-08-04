Свой талант смогут проявить Весы, а Овнов ждут романтические сюрпризы: гороскоп с 5 по 11 августа

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Этот период будет успешным во многих сферах. Путешествия, торговые сделки, деловые переговоры – все будет проходить как по маслу. Разумный подход к средствам – экономия. Не следует отвлекаться во время заключения сделок – можно упустить из виду важный нюанс. Занимайтесь интеллектуальным трудом. Не тратьте силы понапрасну.

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Легко не будет, а вот интересно – наверняка. Неделя открывает новые перспективы, дает возможности, которые не хочется упустить. От вас требуется не так уж много – верить в себя и действовать. Хотите избежать сомнений? Не слушайте тех, кто критикует и отговаривает вас, сомневается в ваших талантах или просто делает бестактные замечания. Такие люди только сбивают с толку.

Первая половина недели будет посвящена решению профессиональных задач, учебе, укреплению деловых связей. Позже вы переключитесь на личные отношения. Тут возможны значительные перемены. Произойдут они, скорее всего, по вашей инициативе, так что не стоит ждать, пока все сложится само собой. Конец недели будет необыкновенно щедрым на романтические сюрпризы.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

На этой неделе многое будет зависеть от того, удастся ли вам сохранять самообладание. Будет много событий, способных вывести из равновесия даже самых сдержанных и рассудительных. Часто приходится принимать решения на ходу, быстро разбираться в ситуации, и при этом можно многое упустить, если придавать эмоциям слишком большое значение.

В делах лучше рассчитывать на собственные силы – это многое упростит. К сожалению, даже проверенные союзники могут подвести вас. К тому же есть опасность, что чужие промахи и недоработки приведут к вашим потерям.

А вот там, где дело касается личных отношений, может быть полезно обратиться к друзьям за поддержкой или прислушаться к советам. Иногда со стороны виднее, что стоит говорить и как лучше действовать.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Начинается неделя удачно. В первые ее дни у вас будет шанс достичь больших успехов, в том числе – в делах, которые прежде давались трудно. Это подходящее время для поисков единомышленников и союзников, можно объединиться с теми, кому близко ваше мировоззрение. Не исключено начало плодотворного сотрудничества или долгой дружбы.

С точки зрения личных отношений первые дни недели также будут благоприятны. Едва ли в это время возникнут серьезные разногласия и ссоры. А вот старые проблемы могут благополучно разрешиться.

Вторая половина недели будет сложнее. Она тоже очень плодотворна, но для того, чтобы достичь успеха, требуется приложить больше усилий. Появляются причины для споров с партнерами, иногда вас не поддерживают те, кто прежде всегда был на вашей стороне.

Лучше не планировать на это время важных дел и ответственных встреч.

РАК (22.06 — 22.07)

Несмотря на некоторые сложности, неделя сложится неплохо. Вам предстоит многое сделать, причем часто действовать нужно будет в одиночку. Порой вы сталкиваетесь с сильными противниками, но одерживаете над ними верх благодаря своему опыту. Обстоятельства не всегда складываются удачно, но преграды на пути не заставляют вас отступить. Настойчивость позволяет достичь успеха во всех сферах жизни.

Споров будет куда больше, чем обычно. Кажется, что даже самые близкие понимают ваши слова неправильно, находят тайный (и обидный) смысл там, где его и быть не могло. Обостряются давние противоречия. Может выясниться, что на вас давно зол кто-то из знакомых. Со всем этим нужно разбираться максимально спокойно. Помните, что ваши поступки имеют большее значение, чем слова.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Большая часть недели благоприятна. Будет шанс достичь успехов в работе, справиться с тем, что раньше не удавалось. Вы очень быстро учитесь, перенимаете любой опыт, который может пригодиться; это становится вашим преимуществом. Однообразные дела не заставляют вас скучать, вы относитесь к ним также внимательно и серьезно, как к решению более интересных задач.

Хорошо проходят переговоры. Вообще, эта неделя отлично подходит для того, чтобы обсуждать что-то, собирать информацию и задавать вопросы. Возможны удачные совпадения, которыми вы ловко пользуетесь. Чего определенно стоит избегать – так это хитростей и интриг. Чем меньше у вас будет секретов от окружающих, тем лучше.

В конце недели возможны какие-то недоразумения, мелкие трудности. Постарайтесь сохранить спокойствие. Если вы не начнете нервничать, все быстро уладится.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Начнется неделя довольно беспокойно. Особенно трудно в это время будет Девам, которые участвуют в каких-то совместных проектах, играют в команде, тесно сотрудничают или просто имеют много общих дел с другими людьми. Возникает масса разногласий, часто вы просто недовольны тем, что нужно считаться с чьим-то мнением, кроме собственного. Из-за этого возможны и семейные разногласия, и временный разлад с друзьями. К счастью, вскоре все прояснится, вы почувствуете себя лучше.

Вторая половина недели тоже принесет немало событий, но ваш настрой будет совсем другим. Могут возникать трудности, появляться преграды на пути, но вам будет по-настоящему интересно преодолевать их. Энтузиазм окажется заразительным, подтянутся союзники, найдутся люди, которые захотят узнать о вас побольше. Не исключено начало романтических историй.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Начало недели благоприятно. Это хорошее время для всего нового. Поездки в необычные места дарят яркие впечатления, вы знакомитесь с интересными людьми, находите неожиданное применение своим талантам. Поступает много необычных предложений. Они могут быть связаны как с работой, так и с реализацией каких-то ваших творческих планов. Можно начинать учебу, причем не обязательно выбирать прикладные дисциплины. Главное – чтобы вам сейчас было интересно; новые знания в любом случае пригодятся раньше или позже.

Вторая половина недели будет несколько сложнее. Это время, когда многое является не таким, как кажется. Первое впечатление о делах и людях может быть обманчивым. Лучше не давать обещаний. Велика вероятность, что вы переоцениваете свои возможности, и просто не сможете сдержать слово. Нужна осторожность там, где дело касается финансов. Старайтесь не тратить слишком много.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Не все складывается просто, но преобладает влияние позитивных тенденций. При правильном подходе у вас будет шанс удачно завершить сложные дела, справиться с тем, что прежде было не по силам. Однако имейте в виду: вам часто нужна поддержка. Помощь предлагают многие, ваша же задача – выбрать людей, которым не страшно быть обязанными. Скорее всего, благодарности и ответных услуг от вас будут ждать даже те, кто сегодня заверяет в своем бескорыстии.

В первой половине недели эмоциональный фон будет стабильным. Едва ли что-то выведет вас из равновесия, заставит нервничать или всерьез волноваться. Совсем иной период начнется позже. Чем ближе конец недели, тем труднее сохранять равновесие. Вы становитесь подозрительными, чаще злитесь, можете обижать близких необдуманными словами.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Будет нервно и непросто, но вы справитесь. Эта неделя хороша для тех, кто умеет бороться и не боится сильных противников. Не всегда будет легко, но трудности не напугают вас, а напряженные схватки подарят бесценный опыт. Кроме того, именно сейчас вы можете найти хороших друзей – тех, вместе с которыми преодолеете еще немало преград.

Постарайтесь получить максимум информации. Полезные сведения часто приходят из самых неожиданных источников. Иногда из случайно подслушанного разговора можно узнать именно то, что нужно.

Чаще обычного приходится импровизировать, на ходу решать, что делать. Вам это очень нравится. Пока другие сомневаются и размышляют, вы можете взять ситуацию под контроль. Лидерские качества Стрельцов проявляются очень ярко, это нравится всем вокруг.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

В первой половине недели достичь успеха будет проще, чем во второй. Поэтому лучше ничего не откладывать! Справиться с профессиональными делами будет проще, если вы воспользуетесь чужим опытом. Именно благодаря ему вы не совершите собственных ошибок, примете верные решения. Не стесняйтесь задавать вопросы, даже если кому-то кажется, что их слишком много.

Во второй половине недели главной проблемой станет нехватка времени. Дел оказывается неожиданно много, нужно решать рабочие задачи и бытовые проблемы, уделять внимание членам семьи, успевать всюду. Хочется сделать паузу, но ситуация этого не позволяет. Поэтому расставьте приоритеты – и действуйте.

В течение всей недели будьте внимательны к своему здоровью. Сейчас желательно избегать излишеств, не проверять организм на прочность.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

В первой половине недели вам будет непросто. Особенно сложным это время окажется для тех, кто рассчитывал быстро достичь успеха, довести до конца какое-то важное сложное дело. Сейчас часто возникают задержки, планы нарушаются, приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам. Все это страшно утомляет. Вам не помешала бы поддержка понимающих людей, но получить ее, возможно, удастся не сразу. Будьте терпеливы – благоприятный период вскоре настанет.

Вторая половина недели будет благоприятнее и проще. Вы сможете воплотить в жизнь то, что давно задумали. Не исключено, что удача улыбнется Водолеям, которые почти отчаялись. Могут сбываться давние мечты. Пользуйтесь моментом – не откладывайте на потом важные дела, старайтесь успеть как можно больше. Будут хорошо складываться поездки, и развлекательные, и деловые.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Неделя благоприятна. Многое получается просто отлично; не бойтесь браться за решение нестандартных задач, учитесь новому, экспериментируйте. Чем больше вы увлечены каким-то делом, тем выше вероятность того, что за вами пойдут друзья, старые и новые знакомые. Найти надежных союзников сейчас нетрудно.

Вы хорошо справляетесь с новыми обязанностями, быстро всему учитесь. Окружающие замечают ваши успехи. Кое-кто может позавидовать, но вредить вряд ли станет. Новые врагов у вас на этой неделе не появится, а вот отношения со старыми могут измениться – становится ясно, что делить вам, по большому счету, нечего, и гораздо выгоднее объединиться.

Возможны денежные поступления, в том числе значительные. Сейчас вы принимаете верные решения, касающиеся денег, делаете удачные покупки.

Гороскоп от horo.mail.ru .