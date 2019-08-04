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Сотрудники Пинского ГОВД задержали похитителя бензогенератора и бензопил
05.08.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители. Установлено, что вор проник в гараж путем срезания дужки навесного замка на воротах и похитил имущество заявителя.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска совместно с сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД был установлен и задержан злоумышленник, не работающий пинчанин 1995 года рождения.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
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