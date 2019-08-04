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Сотрудники Пинского ГОВД задержали похитителя бензогенератора и бензопил

05.08.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сотрудники Пинского ГОВД задержали похитителя бензогенератора и бензопил
В дежурную часть Пинского ГОВД  с заявлением обратился житель деревни Домашицы о том, что из его гаража, расположенного в одном из гаражно-строительных кооперативов Пинска, похищены бензогенератор «Мастер профи PG300» и две бензопилы «Партнер 370».

На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители. Установлено, что вор проник в гараж путем срезания дужки навесного замка на воротах и похитил имущество заявителя.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска совместно с сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД был установлен и задержан злоумышленник, не работающий пинчанин 1995 года рождения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

По информации УВД Брестского облисполкома

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