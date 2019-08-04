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ГАИ готовит правила для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

05.08.2019 10:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ готовит правила для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Фото из открытых источников

Белорусы все чаще используют для передвижения по городу так называемый малый электротранспорт – гироскутеры, моноколеса и электросамокаты. По закону водительские права для них не нужны, и это несмотря на то, что некоторые девайсы могут разгоняться до 75 км/ч и более. 

«Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу. Вот, кстати, пример: на электросамокате поехали. И это устройство иногда может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда – гораздо больше», - говорит  Станислав Соловей. 

По словам представителя ведомства, планируется, что пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам.  Более мощные устройства в электродвигателями будут приравнены к транспортным средствам, таким как мопеды или мотоциклы. Для них будут нужды водительское, техосмотр и страховка. 

ГАИ готовит правила для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
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Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей.
 
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