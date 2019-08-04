ГАИ готовит правила для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Белорусы все чаще используют для передвижения по городу так называемый малый электротранспорт – гироскутеры, моноколеса и электросамокаты. По закону водительские права для них не нужны, и это несмотря на то, что некоторые девайсы могут разгоняться до 75 км/ч и более.
«Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу. Вот, кстати, пример: на электросамокате поехали. И это устройство иногда может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда – гораздо больше», - говорит Станислав Соловей.
По словам представителя ведомства, планируется, что пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам. Более мощные устройства в электродвигателями будут приравнены к транспортным средствам, таким как мопеды или мотоциклы. Для них будут нужды водительское, техосмотр и страховка.