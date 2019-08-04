Планируем идеальную баню. Из какого материала строить и где разместить

Источник материала: Аргументы и факты

На вопросы наших читателей отвечает архитектор Егор СОЛОВЬЁВ.

Хотим построить баню на даче. Из какого материала лучше?

А. Петрова

– Технология строительства из рубленого бревна проверена веками. Весь смысл в названии материала – дерева, срубленного и обработанного вручную. Конечно, современные тенденции позволяют возводить дома из других материалов, например, из оцилиндрованного бревна, прошедшего механическую шлифовку. Но этот способ обработки снижает уровень защиты дерева от влияния окружающей среды. Стена из бревна не требует дополнительной обшивки другими материалами. При этом энергоэффективность строения может регулироваться диаметром самого бревна. При диаметре 30–34 см в бане тепло не будет уходить сквозь стены. Выбор диаметра брёвен зависит от климатических условий: бревно диаметром 40–60 см в жарких регионах с точки зрения сохранения тепла смысла иметь не будет. А вот тот же самый диаметр будет иметь серьёзное значение при строительстве в северных регионах и регионах с резко континентальным климатом. Кроме того, преимуществом натурального дерева является переменная паропроницаемость, которая позволяет поддерживать относительно постоянный микроклимат внутри бани даже при сильных колебаниях температуры.



Какой туалет лучше построить на даче? Подробнее

Купили новый участок, строим дом – как правильно выбрать место для будущей бани?

П. Сидорова

– Для этого нужно сделать мастер-план (генплан) участка. Ведь местоположение бани теснейшим образом связано с проектированием главного здания – в общей планировке нужно увязать и правильно соотнести каждое сооружение со сторонами света, рельефом и другими внешними факторами. Это позволит добиться максимального ощущения комфорта как в доме, так и в бане с точки зрения перемещения хозяев и их гостей по участку и эксплуатации объекта. Баню как строение с повышенной пожароопасностью всегда стараются размещать на максимальном отдалении от жилых построек – не менее 8 м от дома и столько же до соседнего участка.

Из какого дерева лучше построить баню?

П. Некрасов

– Одним из лучших материалов для строительства бани является кедр, а если быть более точным, то кедровая сосна.

Данный сорт древесины отличается относительно низкой плотностью, за счёт чего обеспечивается меньшая теплопередача, а соответственно, и уменьшаются расходы на отопление. Также кедр обладает приятным хвойным запахом. При строительстве бани из кедра, как правило, применяют комбинированную схему рубки, когда нижние венцы укладываются из лиственницы, которая практически не подвержена гниению.

На втором месте после кедра – сосновые срубы. Их качества настолько похожи, что сосну иногда выдают за кедр. Однако нужно видеть разницу, чтобы не переплачивать. Аромат кедрового бревна насыщенный и устойчивый, сосновый – более мягкий. Оба материала очень похожи, но сосна краснее, а кедр быстрее темнеет.

Раньше для строительства бани традиционно использовали липу, но сегодня считается, что этот материал неустойчив к перепадам температур. Однако из всех пород липа – самая бюджетная, поэтому, если цель – сэкономить, выбирайте её.