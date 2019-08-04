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«Зенит» ответил на сообщения о продаже Малкома из-за расизма фанатов

05.08.2019 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конфликта между болельщиками «Зенита» и темнокожим бразильским новичком клуба Малкомом не было. Об этом агентству «Р-Спорт» заявил гендиректор клуба Александр Медведев, пишет РБК. Бразилец Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за сумму около €40 млн на прошлой неделе.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ранее издание The Sun обратило внимание, что на субботней встрече чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» (1:1) на фанатском секторе «Зенита» появился баннер, в котором болельщики «саркастически» отозвались о трансфере бразильского атакующего полузащитника команды: «Спасибо руководству за верность традициям». Издание также назвало случай проявлением расизма.

О том, что Малком может покинуть «Зенит» «из-за проблем с расизмом» уже по ходу трансферного окна в январе, вечером 4 августа сообщило агентство «Р-Спорт», ссылаясь на источник в Бразилии.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил Медведев.

Ранее на фанатском сайте «Зенита» «Ландскрона» был опубликован комментарий, который был связан с переходом Малкома в «Зенит». «Официально: В «Зените» Дзюба, в «Зените» Филип, его никто не звал, он как-то сам прилип». Полное имя новичка «Зенита» — Малком Филипе Силва де Оливейра.

Также на сайте «Ландскроны» был опубликован манифест «Селекция-2012», в котором были сформулированы принципы, по которым должна строиться команда. Фанаты, в частности, категорически высказались против присутствия представителей сексуальных меньшинств и чернокожих игроков.

Ранее в «Зените» выступали и другие темнокожие футболисты, среди них Халк, Бруну Алвеш, Саломон Рондон и другие. В нынешнем составе среди темнокожих — Вильмар Барриос и Дуглас Сантос.

 
 
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Бразилец Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за сумму около € 40 млн на прошлой неделе.
 
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