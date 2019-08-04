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Тренды и перспективы стартапов обсудят на I Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. I Молодёжный IT-форум Беларуси и Узбекистана стартует 5 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он станет уникальной площадкой для обсуждения современных трендов и ключевых принципов работы в сфере высоких технологий, а также перспектив международного молодежного стартап-движения.
Узбекскую сторону представят 30 человек. Это студенческая молодёжь, представители IT-сферы и Союза молодёжи Узбекистана.
Четыре сессии с участием ведущих экспертов пройдут на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также БНТУ, Минского городского технопарка, образовательного центра Парка высоких технологий.
Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Для участников форума подготовлена и насыщенная культурная программа, во время которой гости смогут ближе познакомиться с белорусской столицей. Делегаты посетят Национальную библиотеку, Музей истории Великой Отечественной войны, Храм‐памятник в честь Всех святых. Продлится форум до конца недели.
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Новости Беларуси. I Молодёжный IT-форум Беларуси и Узбекистана стартует 5 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет уникальной...
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