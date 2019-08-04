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Тренды и перспективы стартапов обсудят на I Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

05.08.2019 10:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. I Молодёжный IT-форум Беларуси и Узбекистана стартует 5 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тренды и перспективы стартапов обсудят на I Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Он станет уникальной площадкой для обсуждения современных трендов и ключевых принципов работы в сфере высоких технологий, а также перспектив международного молодежного стартап-движения.

Тренды и перспективы стартапов обсудят на I Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Узбекскую сторону представят 30 человек. Это студенческая молодёжь, представители IT-сферы и Союза молодёжи Узбекистана.

Тренды и перспективы стартапов обсудят на I Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий

Четыре сессии с участием ведущих экспертов пройдут на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также БНТУ, Минского городского технопарка, образовательного центра Парка высоких технологий.

Тренды и перспективы стартапов обсудят на I Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Заинтересованность наших коллег из других стран к данной тематике прослеживается. Ну и как отметил глава государства при приёме главы государства Республики Узбекистан, это одно из ведущих направлений деятельности, в котором возможно дальнейшее сотрудничество. Ну и если мы говорим о движущей силе, конечно, это о молодёжи, то данная тематика интересна как нашим ребятам, так и представителям Республики Узбекистан.

Тренды и перспективы стартапов обсудят на I Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Для участников форума подготовлена и насыщенная культурная программа, во время которой гости смогут ближе познакомиться с белорусской столицей. Делегаты посетят Национальную библиотеку, Музей истории Великой Отечественной войны, Храм‐памятник в честь Всех святых. Продлится форум до конца недели.

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Люди в материале: Александра Гончарова
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. I Молодёжный IT-форум Беларуси и Узбекистана стартует 5 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Он станет уникальной...
 
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