ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебской области за сутки горели три бани

05.08.2019 09:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 августа около половины восьмого вечера в Витебске загорелась баня.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из-под кровли здания шёл сильный дым. Пожар был ликвидирован, 61-летняя владельца постройки не пострадала. Огнём были повреждены кровля, потолочное перекрытие и стены.

В Витебской области за сутки горели три бани
Фото: Витебское ОУМЧС

Уточняется, что за дежурные сутки в Витебской области горели ещё две бани – в Полоцке и в Чашникском районе.

В Витебской области за сутки горели три бани
Фото: Витебское ОУМЧС

По фактам пожаров проводятся проверки, выясняются причины загораний. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

В Витебской области за сутки горели три бани
Фото: Витебское ОУМЧС

В июне за сутки в Могилёвской области случились четыре пожара.

Причиной стали грозы – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 4 августа около половины восьмого вечера в Витебске загорелась баня. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из-под кровли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бусел у Століне разбіў фару аўтамабіля і дачакаўся ДАІ (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика