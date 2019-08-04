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В Витебской области за сутки горели три бани
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 августа около половины восьмого вечера в Витебске загорелась баня.
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Уточняется, что за дежурные сутки в Витебской области горели ещё две бани – в Полоцке и в Чашникском районе.
По фактам пожаров проводятся проверки, выясняются причины загораний. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
В июне за сутки в Могилёвской области случились четыре пожара.
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Новости Беларуси. 4 августа около половины восьмого вечера в Витебске загорелась баня. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из-под кровли...
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