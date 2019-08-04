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Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

05.08.2019 09:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Любители «бондианы» копят деньги. Автомобиль агента 007 выставлен на аукцион. Речь идет об Aston Martin, за рулём которого сидел сам Джеймс Бонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

Машину можно увидеть таких фильмах, как «Шаровая молния» и «Голдфингер». При этом все шпионские гаджеты, установленные на бондовский Aston, работают.

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

В том числе механизм для смены номерных знаков, выдвижные крупнокалиберные пулемёты, прокалыватели шин и даже катапультируемое кресло.

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

Машина самого агента 007 слишком уникальна, чтобы уйти за низкую цену. Так что ожидается, что Aston уйдет с молотка не менее, чем за 4 миллиона долларов.

Продаётся Aston Martin Джеймса Бонда со всеми установленными шпионскими гаджетами

Люди в материале: Джеймс Бонд
 
 
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Новости мира. Любители «бондианы» копят деньги. Автомобиль агента 007 выставлен на аукцион. Речь идет об Aston Martin, за рулём которого сидел сам Джеймс Бонд, сообщили в...
 
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