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В Пинске пьяный водитель легковушки врезался в автобус на остановке

05.08.2019 10:44 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пьяный водитель легкового автомобиля врезался в остановившийся для высадки пассажиров автобус. К счастью, никто не пострадал, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 августа примерно в 20.14 на проспекте Жолтовского. Виновником ДТП оказался пинчанин 1988 года рождения, управлявший "Опелем". ГАИ проводит проверку. Установлено, что водитель легковушки сел за руль пьяным. Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 1,9 промилле алкоголя.

"За управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч.1 ст.18.16 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав сроком на три года и денежный штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (в настоящее время одна БВ составляет Br25,5). Также водителю грозит наказание за совершение ДТП по ст.18.17 КоАП", - отметила Наталья Сахарчук.

В Брестской области с начала текущего года произошло 56 пьяных ДТП (без пострадавших), что на 48 меньше по сравнению с таким же периодом 2018-го.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пьяный водитель легкового автомобиля врезался в остановившийся для высадки пассажиров автобус. К счастью, никто не...
 
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