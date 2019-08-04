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Под Барановичами загорелся МАЗ с зерном

05.08.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Происшествие случилось днем 4 августа возле деревни Молчадь.

Под Барановичами загорелся МАЗ с зерном

Фото: телеграм-канал Nexta

Загорелся грузовой автомобиль МАЗ, который перевозил десять тонн зерна, сообщает МЧС.

Огонь уничтожил кабину автомобиля, моторный отсек, передние и средние колеса.

Сообщается, что зерну (тритикале), которое находилось в кузове, как и зерновым на корню, огонь ущерба не нанес.


Под Барановичами загорелся МАЗ с зерном

Фото: телеграм-канал Nexta

Причина возгорания устанавливается.

 
 
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  Происшествие случилось днем 4 августа возле деревни Молчадь. Фото: телеграм-канал Nexta Загорелся грузовой автомобиль МАЗ, который перевозил десять тонн зерна,...
 
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