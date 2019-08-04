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Под Барановичами загорелся МАЗ с зерном
05.08.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Происшествие случилось днем 4 августа возле деревни Молчадь.
Фото: телеграм-канал Nexta
Загорелся грузовой автомобиль МАЗ, который перевозил десять тонн зерна, сообщает
Огонь уничтожил кабину автомобиля, моторный отсек, передние и средние колеса.
Сообщается, что зерну (тритикале), которое находилось в кузове, как и зерновым на корню, огонь ущерба не нанес.
Фото: телеграм-канал Nexta
Причина возгорания устанавливается.
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Происшествие случилось днем 4 августа возле деревни Молчадь. Фото: телеграм-канал Nexta Загорелся грузовой автомобиль МАЗ, который перевозил десять тонн зерна,...
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