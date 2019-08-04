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В аг. Мальковичи Ганцевичского района при пожаре погиб мужчина

05.08.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 04.08.2019 до 6-00 05.08.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара. 1 человек погиб. Огнем повреждено 2 строения.

В аг. Мальковичи Ганцевичского района при пожаре погиб мужчина

04.08.2019 г., 13-28. В с/т «Мечта» Ляховичского района произошел пожар в блочном дачном доме, принадлежащем гр-ну 1961 г.р. Огнем повреждены перекрытие, имущество и отделка в жилой комнате. Причина пожара устанавливается.

04.08.2019 г., 16-30. У д. Молчадь Барановичского района произошел пожар в грузовом автомобиле МАЗ 2009 г.в. (был загружен 10 т зерна) с прицепом (пустой). Огнем уничтожены кабина автомобиля, моторный отсек, передние и средние колеса. Зерно (тритикале) в кузове и зерновые на корню не пострадали. Причина пожара устанавливается.

05.08.2019 г., 04-26. В аг. Мальковичи Ганцевичского района на ул. Задубенской произошел в деревянном жилом доме, принадлежавшем гр-ну 1967 г.р. Звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате обнаружен погибший хозяин дома. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  С 6-00 04.08.2019 до 6-00 05.08.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара. 1 человек погиб. Огнем повреждено 2 строения. 04.08.2019 г., 13-28. В с/т «Мечта»...
 
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