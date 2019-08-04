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На М1 под Брестом автомобиль сбил лося, животное погибло

05.08.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло утром 5 августа 2019 года на 27-м километре трассы М1 (примерно Бульково).

На М1 под Брестом автомобиль сбил лося, животное погибло

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Водитель автомобиля на фото, вероятно, остановился оказать помощь.

На М1 под Брестом автомобиль сбил лося, животное погибло

По информации очевидцев автомобиль сильно повреждён, водителя, вероятно, забрала скорая.

На М1 под Брестом автомобиль сбил лося, животное погибло

Позже стало известно, что водитель в реанимации.

На М1 под Брестом автомобиль сбил лося, животное погибло

А его автомобиль в результате столкновения оказался на поле.

На М1 под Брестом автомобиль сбил лося, животное погибло

 
 
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  ДТП произошло утром 5 августа 2019 года на 27-м километре трассы М1 (примерно Бульково). На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Водитель автомобиля на фото,...
 
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