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На М1 под Брестом автомобиль сбил лося, животное погибло
05.08.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло утром 5 августа 2019 года на 27-м километре трассы М1 (примерно Бульково).
На месте происшествия работают сотрудники
По информации очевидцев автомобиль сильно повреждён, водителя, вероятно, забрала скорая.
Позже стало известно, что водитель в реанимации.
А его автомобиль в результате столкновения оказался на поле.
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