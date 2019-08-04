 Рано утром на Скрипникова автомобиль такси столкнулся с опорой ЛЭП

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства ДТП неизвестны, возможно, водитель не справился с управлением.





ДТП произошло рано утром сегодня, 5 августа 2019 года в Бресте на ул. Скрипникова.







О пострадавших ничего не сообщается. Очевидец так прокомментировал фото:

- Ночное ДТП такси на ул. Скрипникава, столкнулся со столбом ЛЭП, по правой стороне по ходу движения, увезли на эвакуаторе.