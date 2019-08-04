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Рано утром на Скрипникова автомобиль такси столкнулся с опорой ЛЭП
05.08.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства ДТП неизвестны, возможно, водитель не справился с управлением.
ДТП произошло рано утром сегодня, 5 августа 2019 года в Бресте на ул. Скрипникова.
О пострадавших ничего не сообщается. Очевидец так прокомментировал фото:
- Ночное ДТП такси на ул. Скрипникава, столкнулся со столбом ЛЭП, по правой стороне по ходу движения, увезли на эвакуаторе.
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