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Дожди и грозы (зато тепло). Все о погоде в Бресте на этой неделе
05.08.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новая рабочая неделя принесет в Брест дожди и грозы,
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +20…22°С.
Во вторник утром будет облачно. К вечеру возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +25°С.
В среду обещают сильный дождь с грозами. Лить будет с утра до вечера. По
В четверг также весь день ожидаются дожди. Во второй половине дня — с грозами. Температура воздуха составит +18…20°С.
Лишь пятница порадует брестчан солнцем. Дожди отступят, а столбик термометра поднимется до +25°С.
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Новая рабочая неделя принесет в Брест дожди и грозы, сообщает meteoinfo.by. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем...
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